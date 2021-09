End of Support: Microsoft Silverlight stirbt in einem Monat endgültig

Allzu viele Menschen bzw. Entwickler dürfte es nicht mehr geben, die Silverlight im Einsatz haben, geschweige denn noch damit arbeiten, entsprechend dürfte die Nachricht vom Support-Ende nicht gerade Schockwellen auslösen. Dennoch: Es kommt in knapp einem Monat.

Misserfolg war schnell klar

Microsoft Silverlight - Browser-Plug-in für Multimedia-Inhalte

Microsoft Silverlight wurde vor mittlerweile 14 Jahren eingeführt, das Framework sollte in erster Linie Adobes Flash Konkurrenz machen. Doch richtig durchsetzen konnte sich Silverlight nie, auch wenn es durchaus seine Nischen fand. Doch am 12. Oktober 2021 ist jetzt Schluss, denn an diesem Tag gibt es das (endgültige) Supportende.Dieses steht natürlich schon seit langem fest, der Entwickler Tero Alhonen hat aber daran per Twitter (via Neowin ) erinnert. Entwickelt wird Silverlight schon seit Jahren nicht mehr, die letzte Ausgabe wurde Anfang 2019 veröffentlicht, die Versionsnummer lautete 5.1.50918.Den letzten großen Auftritt bzw. Einsatz hatte Silverlight als primäre Entwicklerplattform für Windows Phone 7, man muss aber wohl nicht näher ausführen, was damit passiert ist. Die Tage des Frameworks waren eigentlich sogar bereits wenige Jahre nach der Veröffentlichung gezählt, schon 2011 befürchteten Entwickler, die Silverlight im Einsatz hatten, dass es dieses nicht mehr lange geben werde. Denn selbst der Redmonder Konzern ließ immer wieder durchklingen, dass man mit dem Browser-Plug-in nicht zufrieden ist.Aktuell ist der Silverlight-Einsatz ohnehin schon stark eingeschränkt, denn in den letzten Jahren wurde das Framework nur noch via Internet Explorer 10 und Internet Explorer 11 unterstützt - allerdings ist der Support für die IE10-Version schon Anfang 2020 gekappt worden. Aktuell ist es also nur noch möglich, Silverlight per Internet Explorer 11 zu verwenden.Die freigewordenen Ressourcen sollte Microsoft übrigens nutzen, um die automatischen Übersetzungen auf seinen Seiten zu verbessern bzw. zu korrigieren: Denn auf jener zum Supportende für Silverlight kann man Interessantes lesen: "Das Ende des Supportendes für Microsoft Silverlight wird am 12. Oktober 2021 erreicht."