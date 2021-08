Update: Bugfix und Verbesserung für FritzApp WLAN für Android

Der Router-Spezialist AVM hat erneut ein kleines Update für die FritzApp WLAN für Android nachgeschoben. Das wurde nötig, da es ein Problem mit der Anzeige der WLAN-Umgebung gab. Die neue Version behebt den Fehler jetzt.

Das kann die App

FritzApp WLAN (Android) Version 2.10.4 Behoben: Anzeige der WLAN-Umgebung verschoben

Das neue Update bringt die Versionsnummer 2.10.4 und steht ab sofort im Google Play Store bereit. Bestehende Nutzer der App direkt auf den Geräten per Auto-Update-Funktion verfügbar. Bisher gibt es das Update nur für Android, die Fritz WLAN-App für iOS wurde noch nicht aktualisiert. Das Update bringt zwar keine neuen Funktionen mit sich, aber wichtige Fehlerbehebungen. Dabei adressiert das Update einen Fehler, in der Anzeige der WLAN-Umgebung. Diese wurde verschoben. Es handelt sich laut AVM um ein reines Wartungsupdate und wird jedem Nutzer empfohlen.Die FritzApp WLAN erleichtert die Überwachung aller Access Points im Heimnetz durch eine übersichtliche Anzeige. Dazu gibt es verschiedene Übersichten für FritzWLAN-Repeater, FritzPowerline-Adapter und FritzBoxen und man kann den WLAN-Durchsatz messen. Nutzer können sich zudem über vorhandene FritzOS-Updates informieren. Einige Funktionen setzten FritzOS 7.2 auf der FritzBox voraus. Die Aktualisierung steht ab sofort für FritzApp WLAN für Android parat. Der Link zu der App im Google Play Store ist am Ende des Beitrags zu finden. Die Release-Notes sind kurz und knapp gehalten, es ist nur eine Änderung enthalten.AVM bittet Nutzer der App, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind demnach gern gesehen.