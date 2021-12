Samsung: neue Cover machen Galaxy Tab A8 & S8 widerstandsfähiger

Samsung will seine kommende Tablet-Generation mit einer Reihe von neuen Cover-Varianten deutlich vielseitiger und widerstandsfähiger machen. Sowohl das günstige Galaxy Tab A8 10.5 als auch die neuen High-End-Tablets der Galaxy Tab S8 -Serie lassen sich so besser schützen und indivueller nutzen.

Protective Standing Cover aus der Smartphone-Welt jetzt auch bei Tablets

Samsung

Neben den üblichen Book-Covers, mit denen die Front und die Rückseite des Tablets durch eine Art Deckel abgedeckt wird, plant Samsung für das Galaxy Tab A8 10.5 sowie das Galaxy Tab S8, Tab S8 Plus und Tab S8 Ultra auch noch mehrere neuentwickelte Cover, bei denen man sich unter anderem von den für die Galaxy-Smartphones schon länger verfügbaren Protective-Cases inspirieren ließ.Das neue Samsung Clear Edge Cover ist im Grunde ein relativ einfacher Überzug für das Galaxy Tab A8 10.5. Es besteht aus einer Art Bumper-Frame, der über die Ränder des Tablets gezogen wird, sowie einer Einlage aus transparentem Kunststoff, die zusätzlichen Schutz für die Rückseite des Tablets bieten soll. Preislich dürfte dieses Cover bei rund 30 Euro liegen.Interessanter ist das Samsung Protective Standing Cover, welches sowohl für das Galaxy Tab A8, als auch die Tab S8-Serie angeboten werden soll. Dieses Cover erinnert mit seinem von erhöhten Linien überzogenen Design entfernt an einen Rimowa-Koffer und soll mit einer größeren Materialstärke aus den neuen Galaxy Tabs beinahe Rugged-Tablets machen.Interessant ist, dass Samsung das Cover nicht nur mit einem kleinen Klappständer versieht, wie es bei den Protective Standing-Cases für die Galaxy-Smartphones der Fall ist. Stattdessen kommt ein über die gesamte Länge des Covers gezogener, aufgesetzter Klappständer zum Einsatz, der für mehr Stabilität sorgt. Der Ständer ist frei verstellbar und soll vor allem beim Betrachten von Fotos und Videos zum Einsatz kommen.Durch einen Gummirahmen und die aus Polycarbonat gefertigten Oberflächen soll das Protective Standing Cover für Samsungs neue Tablets einen "starken Schutz" des Rahmens und der Rückseite der Geräte vor Kratzern und Stößen bieten. Außerdem verspricht Samsung einen sicheren Halt, durch die griffige Gummiüberfläche an den Rändern.Mit dem je nach Tablet-Modell zwischen 40 und wahrscheinlich knapp 60 Euro teuren Cover und einer Bluetooth-Tastatur können die neuen Samsung-Tablets fast schon wie ein Surface-Tablet als Desktop- oder Laptop-Ersatz verwendet werden. Zumindest das Galaxy Tab A8 10.5 wird noch in diesem Jahr erwartet, während die Geräte der Galaxy Tab S8-Reihe wohl erst Anfang 2022 auf den Markt kommen. Jeweils zeitnah dürften auch die neuen Cover verfügbar sein.