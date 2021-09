Sony kündigt PlayStation 5-Event an: "Blick auf die Zukunft der PS5"

Sony hat heute eine offizielle "PlayStation Showcase"-Veranstaltung angekündigt, anlässlich der man einen Ausblick auf die Pläne für die PS5 geben will. Neben Spielen könnte auch die Fertigstellung des derzeit noch in Erprobung befindlichen Firmware-Updates ein Thema sein.

Wie Sony heute über sein PlayStation-Blog verlauten ließ, will man am nächsten Donnerstag, dem 9. September 2021 um 22 Uhr deutscher Zeit ein sogenanntes Showcase abhalten, in dem man einen "Blick auf die Zukunft der PlayStation 5" geben möchte. Dabei stehen offenbar Spiele im Mittelpunkt.Sony ergänzte seine Ankünigung nämlich mit dem Hinweis, dass es "Updates von PlayStation Studios und industrieweit führenden Entwicklern" geben werde. Offenbar will man also darüber informieren, welche Spiele Sony und seine Partner für die PS5 im weiteren Jahresverlauf und vor allem zum wichtigen Weihnachtsgeschäft auf den Markt bringen.Darüber hinaus könnte auch das bevorstehende Firmware-Update diskutiert werden, mit dem Sony die Möglichkeit schafft, die PlayStation 5 mit einer eigenen M.2-SSD zu bestücken und so den Speicherplatz auszubauen. Darüber hinaus bringt das Update auch noch ein überarbeitetes PS5 Dashboard und 3D-Audio-Unterstützung für Fernseher-Lautsprecher mit.Ein weiteres mögliches Thema ist das neue PlayStation VR-Headset für die PS5, das laut früheren Berichten vor kurzem Entwicklern vorgeführt wurde. Das PS5 VR-Headset verbindet sich angeblich über ein einzelnes Kabel mit der Spielkonsole und besitzt zwei OLED-Displays mit jeweils 2000x2040 Pixeln, die zusammen ein breiteres Sichtfeld von 110 Grad ermöglichen.Beim Thema Spiele soll es Produkte von großen und kleinen Studios zu sehen geben, wobei zum Beispiel ein Next-Gen-Update für GTA V, Gameplay der finalen Ausgabe von Deathloop und einige andere Titel in Frage kommen.