Top-Datentarife: Für kurze Zeit mit mehr Volumen & kleinerem Preis

Auch diese Woche gibt es wieder neue Tarif-Angebote bei den Anbietern winsim, simplytel, PremiumSim und handyvertrag.de. Die Datentarif-Deals reichen von 9 GB bis 20 GB und kommen alle mit deutlichem Preisnachlass oder Zusatzvolumen. Wir liefern den Überblick.

Von 9 bis 20 GB für jeden was dabei

8,99 € monatlich statt 20,99 €

Anschlusspreis: 1 Monate 19,99 €/24 Monate 0 €

9 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

12,99 € monatlich statt 22,99 €

Anschlusspreis: 1 Monat 19,99 €/24 Monate 0 €

14 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

9,99 € monatlich statt 12,99 €

Anschlusspreis: 3 Monate 19,99 €/24 Monate 0 €

10 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

17,99 € monatlich statt 19,99 €

Anschlusspreis: 3 Monate 19,99 €/24 Monate 0 €

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

11,11 € monatlich statt 14,99 €

Anschlusspreis: 3 Monate 19,99 €/24 Monate 0 €

11 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

14,99 € monatlich

Anschlusspreis: 3 Monate 19,99 €/24 Monate 0 €

16 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

Wie immer kurz zum Einstieg: Alle folgenden Tarife werden im Netz von O2 realisiert und liefern in der Spitze eine maximale Datenrate von 50 MBit/s bei LTE-Verbindung . Ob das in den letzten Jahren deutlich ausgebaute Netz zum eigenen Standort passt, lässt sich recht schnell mit dem Netzcheck ermitteln, ein Alltagstest ist dank Gratis-SIM auch kostenlos für 30 Tage möglich Alle hier vorgestellten Deals starten ab sofort und sind für eine Woche, also bis Dienstag, 07.09.2021, um 11:00 Uhr verfügbar. Will man die Tarife flexibel nutzen, werden zur ersten Buchung 20 Euro berechnet, dann gilt eine Vertragslaufzeit zwischen 1 und 3 Monaten. Will man die Konditionen über einen längeren Zeitraum von 24 Monaten nutzen, entfällt diese Startgebühr - ab dem 25. Monat gelten dann aber andere Preise. Auch bei den Aktionen in dieser Woche lässt es sich natürlich kein Anbieter nehmen, wichtige Standard-Features wie SMS- und Telefon-Flatrate in die Tarife zu integrieren.Wichtiger Faktor ist dann noch die Datenautomatik. Die ist bei jedem Tarif enthalten und wird automatisch nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumens aktiviert. So werden bis zu 3 Mal pro Monat 300 MB für je 2 Euro nachgebucht. Wünscht man diese Option nicht, kann diese über die Online-Portale der Anbieter jederzeit deaktiviert werden.Der kleinste Tarif im aktuellen Angebots-Gewimmel ist der "handyvertrag.de LTE All 8+1 GB" der 9GB LTE-Volumen zum Aktionspreis von 8,99 Euro anbietet. Darf es noch genau ein GB mehr sein, wird man beim simplytel LTE 5000+5 GB für 9,99 Euro fündig. Noch einen kleinen Schritt weiter findet sich der Tarif winSIM LTE ALL 10 +1, der 11 GB für 11,11 Euro mitbringt.handyvertrag.de bietet dann mit LTE ALL 10 + 4 ganze 14 GB Surfvolumen für 13 Euro . Die beiden größten Pakete mit reduziertem Preis: PremiumSIM bietet bei LTE XL 8 +8 16 GB für 15 Euro , simplytelLTE 20000 bringt für Vielsurfer 20 GB für 18 Euro mit.