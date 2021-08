Fitbit Charge 5 offiziell: Alles zum "fortschrittlichsten" Fitness-Tracker

Das reichhaltige Angebot an Fitness-Trackern ist jetzt um ein Modell reicher. Erstmals nach der Übernahme durch Google stellt Fitbit ein neues Wearable vor. Die Fitbit Charge 5 wird mit Funktionen der Premium-Kategorie ausgerüstet und lernt technisch einiges dazu.

Funktionen der teureren Fitbit Sense kombiniert mit neuer Technik

Fitbit Charge 5 offiziell vorgestellt

Viele neue Fitness-Tricks

Schon in den letzten Wochen konnten wir euch mit ersten Bildern, Preisen und Spezifikationen versorgen, bevor Fitbit sein neuestes Angebot überhaupt offiziell vorgestellt hatte. Jetzt macht das Unternehmen sein neuestes Produkt aber offiziell: Charge 5 wird als Fitbits "fortschrittlichster Gesundheits- und Fitness-Tracker" angepriesen und kann ab sofort zum Preis von 180 Euro vorbestellt werden . Kunden haben die Wahl zwischen drei Farbkombinationen, der Versand soll ab Ende September beginnen.Auf der technischen Seite kann man dem Nachfolger des Charge 4 auf den ersten Blick ein echtes Upgrade bescheinigen. War im Vorgänger noch ein Graustufen-OLED im Einsatz, darf der Charge 5 mit einem neuen 1,04 Zoll AMOLED-Panel glänzen. Das soll neben der guten Farbdarstellung auch zweimal heller als sein Vorgänger strahlen, bietet aber trotzdem einen Always-on-Displaymodus. Ebenfalls ein Upgrade im Vorgänger-Vergleich: Charge 5 soll bis zu 7 Tage ohne Aufladen durchhalten, Always-on und SpO2-Funktion verkürzen diese Laufzeit aber deutlich. Der Ladevorgang von 0 auf 100 Prozent soll in 2 Stunden abgeschlossen sein. Auch GPS und NFC sind an Bord, letzteres kann per Fitbit Pay für Zahlungen genutzt werden.Viele neue Fitness-Features schaut sich der Charge 5 dann beim Premium-Modell Sense ab. Einzug hält hier unter anderem der EDA-Sensor, der Reaktion des Körpers auf Stress durch winzige Veränderungen in den Schweißdrüsen an den Fingerspitzen ermittelt. Eine App soll das Stressmanagement dann verbessern. Dazu kommen ein optischer Herzfrequenzmesser der im normalen Modus alle 5 Sekunden einen Messwert speichert (1 Sekunde im Trainingsmodus) sowie Rot- und Infrarotsensoren zur Überwachung der Sauerstoffsättigung und Hauttemperatur.Software-seitig liefert Fitbit für alle Vorbesteller die Charge 5 mit 6-monatiger Premium-Mitgliedschaft aus und will damit natürlich seine sonst kostenpflichtigen Zusatzdienste schmackhaft machen. Hier werden unter anderem 200 Workouts und über 300 Meditationsübungen geboten, als Bonus integriert man auch die App Calm, die beim Thema Schlaf, Meditation und Entspannung aktuell große Erfolge feiert.