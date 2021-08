Endlich: MS Teams bekommt angekündigte Erkennung für Spam-Anrufe

Auch Microsoft Teams ist als Kommunikations-Plattform nicht davon befreit, dass Spammer sie für sich entdeckt haben und mit Anrufen nerven. Nach langer Testphase soll Teams daher jetzt eine Spam-Warnung erhalten.

Blockieren eingehender PSTN-Anrufe

Microsoft Teams hat eine Erkennung für Spam-Anrufe bekommen. Nutzer werden damit dann gewarnt, wenn ein eingehender Anruf bei Teams als potenzieller Spammer erkannt wird. Angezeigt wird der Anruf weiterhin, man kann sich dann aber entscheiden, ob man den Anruf annehmen will oder nicht. Diese Option befindet sich noch in einer Testphase und steht noch nicht allen Teams-Nutzern zur Verfügung (via Bleeping Computer ).Wie Nicole Herskowitz, General Manager von Microsoft Teams, erläutert, "erkennt Teams potenzielle Spam-Anrufe, damit eingehende Anrufe sicher beantworten können". Solche eingehende Anrufe werden dann automatisch mit einem Flag "Spam wahrscheinlich" gekennzeichnet.Microsoft ist nun dabei, diese Benachrichtigung-Funktion über Spam-Anrufe hinzuzufügen. Die neue Funktion war ursprünglich für Dezember 2020 angekündigt und soll nun bis Ende dieses Monats für alle Nutzer eingeführt werden. Sie ist dann auf dem Desktop und im Web verfügbar. Gleiches gilt auch für eine weiter neue Funktion. Microsoft hat die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von 1:1-VoIP-Anrufe freigegeben, bis Ende August sollte sie jeder Anwender in Teams nutzen können.Unternehmen, die PBX-Telefonsysteme (Private Branch Exchange) verwenden, können bereits eingehende Anrufe aus dem öffentlichen Telefonnetz (Public Switched Telephone Network, PSTN) blockieren, die nicht mit einer vordefinierten Liste von Nummernmustern auf der globalen Ebene des Mandanten übereinstimmen.Einzelne Teams-Nutzer können auch PSTN-Anrufe blockieren und ihre blockierten Nummern verwalten, indem sie das Menü "Blockierte Kontakte bearbeiten" unter Einstellungen > Datenschutz > Blockierte Kontakte aufrufen. Alternativ lassen sich mit der Option "Anrufe ohne Anrufer-ID blockieren" unter "Blockierte Kontakte" alle Anrufe ohne übertragende ID blockieren.