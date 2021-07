See - Apple stimmt auf Staffel 2 der postapokalyptischen Serie ein

See zählt zu den erfolgreichsten Serien, die exklusiv im Angebot von Apple TV+ zu finden sind. Wer zuletzt die erste Staffel bis zum Ende verfolgt hat, darf sich schon bald über Nachschub freuen, denn in weniger als einem Monat bringt Apple die zweite Staffel an den Start. Um was es in dieser geht, zeigt jetzt ein neuer Trailer.Auch in Staffel 2 übernimmt Jason Momoa die Rolle von Baba Voss, der alles dafür gibt, seine Familie wieder zu vereinen. Dabei gerät er jedoch in einen Konflikt mit seinem Bruder Edo (gespielt von Dave Bautista). Dieser hat Baba Rache geschworen und dessen Tochter Haniwa entführt. Zu allem Übel droht zudem ein Krieg zwischen dem Königreich Paya und der Republik Trivantia auszubrechen.Apple zeigt die zweite Staffel ab dem 27. August 2021 bei Apple TV+. Ab diesem Datum gibt es immer Freitags insgesamt acht neue Folgen zu sehen.