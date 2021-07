Outlook im Web startet Seite-an-Seite-Ansicht für Kalender und ToDo

Microsoft startet für Outlook im Web das nächste interessante Update für Layout und Funktion. Nutzer erhalten nun die Möglichkeit, direkt in Outlook auf ihre Aufgaben und Kalendereinträge zuzugreifen. Wir haben uns das einmal angesehen.

Das hin- und herwechseln entfällt

Outlook Web bekommt jetzt eine neue Seite-an-Seite-Ansicht von E-Mails, Kalendereinträgen und Aufgaben (ToDo-Liste). Das hat Microsoft angekündigt und mitgeteilt, dass sich das angepasste neue Layout dafür nun in der Verteilung befindet. Mit dem neuesten Update wurde ein Seitenbereich "Mein Tag" eingeführt, der E-Mails, Aufgaben und Kalender nebeneinander anzeigt.Outlook im Web bekommt damit auch eine neue Aufgabenintegration, die es dem Nutzer erlaubt, die Arbeit in Outlook effizient zu organisieren. Man kann Aufgaben und Kalendereinträge aus der E-Mail-Ansicht direkt in die neuen Felder per Drag und Drop ziehen und so schnell neue Einträge erstellen. Alternativ kann man auch in den Ansichten von Kalender und Tasks mit dem + Symbol einen neuen Eintrag starten.Außerdem können Outlook-Benutzer eine Aufgabe erstellen, indem sie einen Teil des Textes in einer E-Mail auswählen und ihn in der Seitenleiste bearbeiten. Die Registerkarte "Aufgaben" in der Seitenleiste "Mein Tag" unterstützt auch das Ziehen und Ablegen einer Aufgabe in den Kalender. Die so erstellten Einträge sind dann auch immer gleich mit der E-Mail verbunden, aus der heraus die Aufgaben und Termine erstellt werden. Das Wechseln zwischen den Anwendungen entfällt auch dann.Microsoft hat das neue Feature für Outlook im Web in einem Blogbeitrag erläutert und bittet die Nutzer jetzt um Feedback und Verbesserungsvorschläge. "Das Umschalten zwischen den Kontexten geht mit einem Verlust an Effizienz einher. Jedes Mal, wenn Sie zwischen Ihren E-Mails, Ihrem Kalender und Ihren Aufgaben hin- und herwechseln, verlieren Sie produktive Zeit, wenn Sie dorthin zurückkehren, wo Sie waren. Um Ihnen dabei zu helfen, produktiver zu sein und Zeit zu sparen, bieten wir Ihnen eine nebeneinanderliegende Ansicht Ihrer E-Mails, Ihres Kalenders und Ihrer Aufgaben in Outlook Web, während Sie durch Ihre Arbeit navigieren".Die neue Funktion ist über Outlook.com in der Kopfzeile zu finden. Das neue Symbol für "Mein Tag" ist standardmäßig nun zwischen der Benachrichtigungsglocke und dem One-Note-Feed zu finden.