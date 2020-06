Timen von Mails: Web-Outlook bekommt "Später senden"-Funktion

Es ist eine kleine, aber sicherlich feine und vor allem praktische Funktionalität: das zeitverzögerte Senden von Mails. Im Desktop-Client ist diese bereits integriert, nun bekommen auch Anwender, die Outlook im Web nutzen, eine derartige Möglichkeit.

Mail wird in Entwürfen gespeichert

Microsoft

Es gibt immer wieder Situationen, in denen man eine Mail zu einem bestimmten Zeitpunkt verschicken will, Gründe gibt es viele. So hängen bestimmte Nachrichten mit spezifischen Terminen zusammen, gelegentlich will man aber auch nur einen optimalen Zeitpunkt finden, zu dem eine E-Mail ankommt, damit sie beispielsweise nicht untergeht.Gmail unterstützt das bereits seit gut einem Jahr und auch bei der Desktop-Version von Outlook ist das Timen des Nachrichtenversands bereits möglich. Doch nun reicht Microsoft das auch für die Web-Variante seines E-Mail-Dienstes nach (via MSPowerUser ). Das ist bereits für alle Anwender verfügbar, eine Beta- oder Preview-Phase spart sich der Redmonder Konzern also.Die Nutzung der "Send Later" bzw. im Deutschen "Später senden" genannten Funktion ist denkbar einfach: Man verfasst im Web-Outlook wie gewohnt eine neue Nachricht, klickt aber nicht sofort (unten) auf "Senden", sondern auf ein über das "Pfeil nach unten"-Symbol erreichbares Drop-down-Menü. Dort ist "Später senden" zu finden. Klickt man dieses an, dann öffnet sich ein überlagertes Kalender-Popup-Fenster, über das man Datum und Uhrzeit für den späteren Versand einstellt.Die Mail kann im Nachhinein natürlich weiter bearbeitet oder auch gelöscht werden, die Nachricht wird bis zum eingestellten Versandzeitpunkt im Entwürfe-Ordner abgelegt.