Kurz vor dem Start: Neuer Release-Kandidat für FritzOS 7.28

AVM hat nun statt einer Freigabe für das neue FritzOS 7.28 für die FritzBox 7530 noch einmal nachbessern müssen und eine neue Vorschau-Version veröffentlicht. Es wurden nur kleine Änderungen hinzugefügt, der Start dürfte also unmittelbar bevorstehen.

Online-Update nutzen

Update System: Verbesserung - Stabilität angehoben

Es geht mit großen Schritten weiter in der Beta-Phase für FritzOS 7.28. AVM hat jetzt ein weiteres experimentelles Labor-Update für die FritzBox 7530 veröffentlicht. Getestet werden damit noch einmal weitere Verbesserungen. Das kommende FritzOS 7.28 ist ein reines Wartungsupdate, wird also keine neuen Funktionen mit sich bringen. Stattdessen geht es um Optimierungen, Fehlerbehebungen und auch um sicherheitsrelevante Änderungen. Wir haben die offiziellen Release-Notes für die neue Beta-Version am Ende des Beitrags eingefügt. Die FritzBox 7590 hat das Update bereits vor wenigen Tagen bekommen , weitere Geräte sollten schon bald folgen. Bis dahin kann man sich noch an den Tests mit den Beta-Versionen beteiligen, um eine zügige Verteilung zu forcieren.Die neue Versionsnummer lautet 07.27-89936 für die FritzBox 7530. Viel geändert wurde nicht seit der jüngsten Aktualisierung vom Wochenende . Laut AVM geht es nur um Stabilitätsverbesserungen.Das Beta-Update kann per Online-Updatefunktion angestoßen werden, wenn man bereits eine experimentelle Version nutzt. Dazu wird die Benutzeroberfläche des Gerätes im Internetbrowser unter "fritz.box" aufgerufen. Falls erforderlich, muss man sich dann mit Benutzernamen und Kennwort anmelden. Unter "Assistenten" findet man dann den Punkt "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren". Auch wer bisher noch keine der Labor-Versionen benutzt hat, kann einfach jederzeit mit in den Betatest einsteigen. Alle Einzelheiten dazu findet man in den Release-Notes, die AVM auch auf der Laborseite mit veröffentlicht