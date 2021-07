Knaller Daten-Tarif: 10 GB LTE im Vodafone-Netz für unter 10 Euro

Der Klarmobil-Ableger Crash bietet ab sofort zwei günstige Mobilfunk-Tarife mit reiner Daten-Flatrate und einem Datenvolumen von bis zu 10 GB im Vodafone-Netz ab 4,99 Euro pro Monat an. Monatlich kündbar kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s gesurft werden.

Solide Geschwindigkeiten im Vodafone-Netz (D2)

5 / 10 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s

Daten-Flatrate im LTE-Netz von Vodafone inkl. EU-Roaming

Ohne Vertragslaufzeit, monatlich kündbar

Grundgebühr: mtl. 4,99 Euro (5 GB) / 9,99 Euro (10 GB)

Rechtzeitig kündigen: Preiserhöhung ab dem 25. Monat

Keine Anschlussgebühren

Jetzt abschließen: Zur Crash Daten Flat LTE 5/10 GB

Flatrates im Vodafone-Netz ab 4,99 Euro

Wer auf eine Telefonie-Option verzichten kann und nach einer preiswerten Zweitkarte für sein Dual-SIM-Smartphone oder Tablet sucht, der könnte sich für die neuen Crash-Tarife des Mobilfunk-Discounters Klarmobil interessieren. Aktuell werden hier zwei Möglichkeiten zum Sparen geboten. Entscheidet man sich für die Daten-Flat mit 5 GB Volumen fallen monatlich 4,99 Euro an. Für die 10-GB-Option werden 9,99 Euro fällig. Auf einen Anschlusspreis verzichtet der Anbieter komplett und die Tarife sind monatlich kündbar.Gefunkt wird bei Crash über das LTE-Netz von Vodafone mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s bei Uploads. Ist das Datenvolumen verbraucht, sinken die Raten auf die branchenüblichen 64 kbit/s ab. Erwähnt werden sollte, dass die rabattierte monatliche Grundgebühr für maximal 24 Monat gilt. Da die Kündigung monatlich mit einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende möglich ist, dürfte es hier allerdings kaum zu Versäumnissen kommen.Klarmobil bzw. Crash legen für vier Monate ein kostenloses Abo zum Musik-Streaming-Dienst Deezer oben drauf. Dieses kann im Testzeitraum gekündigt werden, außer man möchte den Service im Anschluss für zusätzliche 9,99 Euro im Monat weiter nutzen. Auch der Deezer-Zugang ist notfalls monatlich kündbar, falls man eine rechtzeitige Kündigung dennoch vergessen sollte. Wie lange Crash die neuen Rabatt-Tarife anbietet, ist bisher nicht bekannt. Bei Interesse sollte man also am besten direkt zuschlagen.