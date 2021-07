WhatsApp auf mehreren Geräten nutzen: Erste Bilder, bald startet Beta

WhatsApp auf mehreren Geräten ohne eine aktive Smartphone-Verbindung nutzen können: An dieser Idee arbeiten die Entwickler des Messengers seit Jahren. Jetzt scheint ein Release aber absehbar. Die Desktop-Beta bietet einen Ausblick, bald folgt der erste Test.

WhatsApp schafft es nach Jahren, Geräte ohne Smartphone zu synchronisieren

Mit vorsichtigen Schritten voran

Es war 2019, als wir das erste Mal zu Plänen für Multi-Geräte-Support bei WhatsApp berichten konnten. Damals hatte das Unternehmen die Entwicklung offiziell aufgenommen, dann aber immer wieder betont, man werde bis zu einem Release große technische Hürden überwinden müssen. Gut zwei Jahre später scheint man jetzt endlich mit großen Schritten auf die Veröffentlichung zuzugehen. "Es war eine gewaltige technische Herausforderung, alle Ihre Nachrichten und Inhalte zu synchronisieren", so Mark Zuckerberg Anfang Juni gegenüber WaBetaInfo. "Wir freuen uns darauf, es sehr bald bereitzustellen."Jetzt ist es einmal mehr WaBetaInfo , das einen Ausblick darauf gibt, wie die Nutzung von mehreren Geräten mit WhatsApp in Zukunft funktionieren soll. Ihren ersten Auftritt wird die Funktion in der Beta der WhatsApp-Desktop-Anwendung feiern, die für Mac und Windows "bald" bereitstehen soll. Aktuell kann man wohl davon ausgehen, dass hier in den nächsten zwei Monaten ein erster limitierter Release erfolgt. Sobald verfügbar, zeigt sich dem Nutzer ein neuer Hinweis mit folgendem Text: "Anrufen und Nachrichten senden, ohne Ihr Telefon zu verbinden. Verwenden Sie WhatsApp auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig."Für WhatsApp bringt das Feature eine der größten technischen Umbrüche der eigenen Geschichte mit. Und so verwundert es auch nicht, dass man die Funktion auf absehbare Zeit nicht zum Standard macht, sondern als Option anbieten wird. Nach Jahren der Entwicklungszeit darf man jetzt gespannt sein, wie der Multi-Geräte-Support bei breiter Verfügbarkeit im Nutzeralltag funktioniert.