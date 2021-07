WhatsApp-Backups durch neue Verschlüsselung bald noch sicherer

Wichtiges Feature in der neuesten Beta von WhatsApp entdeckt! Offenbar ermöglicht es Euch Facebook schon bald, Backups über einen 64 Zeichen langen Schlüssel zu sichern. Damit bekommt der Messenger ein wichtiges Sicherheits-Feature, das aber auch eine große Gefahr birgt.

64 Zeichen lange Schlüssel oder ein eigenes Passwort

In den aktuellen Versionen für Android und Apple iOS legt der Messenger WhatsApp automatisch Backups an. Dabei landen die Sicherungskopien unter Android im Google Drive und bei Apple in der iCloud. In der neuesten Beta-Version von WhatsApp konnten die Schnüffler von Wabetainfo nun ein wichtiges Feature entdecken. So wird es zukünftig die Möglichkeit geben, WhatsApp-Backups über einen Sicherheitsschlüssel zu verschlüsseln. Dadurch sind Eure Chatverläufe auch dann sicher, wenn sich beispielsweise jemand unerlaubten Zugriff auf Euer Google Drive verschafft.Wie bei den meisten WhatsApp-Nachrichten profitiert Ihr bei Backups dadurch demnächst von einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ein Feature, mit dem WhatsApp trotz der Sicherheitsbedenken vieler Nutzer glänzt - der Messenger Telegram verschlüsselt Nachrichten standardmäßig beispielsweise nur dann, wenn Ihr ihn ausdrücklich darauf hinweist.WhatsApp lässt Euch dabei die Wahl: Entweder Ihr nutzt ein eigenes Passwort oder Ihr lasst Euch einen 64 Zeichen langen Sicherheitsschlüssel anzeigen, den Ihr beim Öffnen eines Backups eingeben müsst. Gerade letzteres ist sehr sicher, birgt aber auch eine große Gefahr. Wenn Ihr den Sicherheitsschlüssel verliert oder vergesst, kann selbst WhatsApp eure Backups nicht mehr entschlüsseln. Wann genau das Feature in der offiziellen WhatsApp-Version zu finden sein wird, ist aktuell noch nicht klar. Die Version, in der Wabetainfo das Feature finden konnte, lautet "2.21.15.5".