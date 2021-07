In eigener Sache: Das WinFuture-Forum feiert seinen 19. Geburtstag

19 Jahren wurde der Grundstein für eine der größten IT-Communities Deutschlands gelegt. Mittlerweile diskutieren mehr als 84.000 Mitglieder über Hard- und Software-Themen, Schaut vorbei! Das WinFuture-Forum feiert Geburtstag! Vor genauwurde der Grundstein für eine der größten IT-Communities Deutschlands gelegt. Mittlerweile diskutieren mehr als 84.000 Mitglieder über Hard- und Software-Themen, Windows 11 und vieles mehr.

12. Juli 2002

Noch kein Mitglied im WinFuture-Forum? Durchstöbere jetzt unsere große Windows-Kategorie, sprich über Software-Themen oder nehme an regen Off-Topic-Diskussionen teil. Hier geht's lang: Für das Forum wird ein separater Account benötigt) Durchstöbere jetzt unsere große Windows-Kategorie, sprich über Software-Themen oder nehme an regen Off-Topic-Diskussionen teil. Hier geht's lang: Jetzt im WinFuture-Forum registrieren

Vielfältige Themen und die große Vorfreude auf Windows 11

Diskutiert jetzt über die ganze Welt der IT

Wer über unsere belebte Kommentarfunktion täglicher IT-Nachrichten hinaus mit Gleichgesinnten zusammenkommen möchte, der findet das WinFuture-Forum als erste Anlaufstelle für Diskussionen, Hilfestellungen und Unterhaltungen aller Art.Während die einen Foren als altes Eisen bezeichnen, erfreut sich unsere stetig wachsende Community auch nach 19 Jahren weiterhin großer Beliebtheit. In Zeiten von Windows Millennium und Windows XP amgegründet, wurden bis dato mehr als zwei Millionen Beiträge veröffentlicht.Die IT-Welt ist im stetigen Wandel und entsprechend gehen auch WinFuture und das WinFuture-Forum mit der Zeit. Seit Jahren stehen in unserer Community nicht mehr nur Microsoft- und Windows-Themen auf dem Programm, sondern Hard- und Software aus jeden erdenklichen Bereichen. Von der Smartphone-Beratung über Programmiersprachen bis hin zu Diskussionen über die vernetzte Welt mit sozialen Netzwerken, Datenschutz-Problemen und Co. zeigen sich nicht nur die Themen, sondern auch unsere Mitglieder vielfältiger als je zuvor.Noch lange sind nicht alle Tipps und Tricks gepostet, jeder Bluescreen geklärt und jedes Windows-Feature besprochen worden, denn gerade in diesem Jahr steht für das WinFuture-Forum ein neues, großes Thema an - Windows 11. Microsofts neues Betriebssystem wird nicht nur viel Freude, sondern auch die einen oder anderen Kinderkrankheiten mit sich bringen. Und was gibt es dann besseres als seine Eindrücke, Probleme und Ideen mit Gleichgesinnten ausgiebig zu diskutieren, Hilfe zu finden und IT-Begeisterte näher kennenzulernen.