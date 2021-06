Sicherheit für ältere iPhones & iPads: Apple bessert mit iOS 12.5.4 nach

Wenn Geräte zu alt werden, um aktuelle iOS-Updates zu beziehen, dann hilft Apple bei Problemen mit Sicherheitsupdates nach. So geschehen aktuell mit der Veröffentlichung von iOS 12.5.4, das schwerwiegende Sicherheitsfehler ausräumt und bis zum iPhone 5s verfügbar ist.

Drei Fehler, die Apple als kritisch genug ansieht um sie zu flicken

Diese Geräte werden versorgt

Um Akteuren mit bösen Absichten keine Vorarbeit zu leisten, behält Apple Sicherheitsprobleme, die nicht von Dritten öffentlich gemacht werden, solange für sich, bis diese gelöst sind. Jetzt liefert das Unternehmen auf seiner Support-Seite Informationen zum Sicherheitsupdate iOS 12.5.4 , das eben genau drei solcher bisher nicht öffentlich gemachten Sicherheitsprobleme für Geräte ausräumt, die nicht für ein Update auf die aktuelle Version von iOS vorgesehen sind und noch nicht das Ende des Supports erreicht haben.Version 12.5.4 steht seit dem 14. Juni zum Download bereit und nimmt sich einem groben Fehler im Security-Subsystem und zwei Problemen in der systemweit eingesetzten Browser-Engine WebKit an. Bei ersterem war die zuverlässige Verarbeitung von Zertifikaten kompromittiert worden, was beliebige Code-Ausführung ermöglicht hätte. Hier hat Apple nach eigenen Angaben "den anfälligen Code entfernt."Bei den beiden Sicherheitsfehler rund um WebKit muss Apple eingestehen, dass diese nach Informationen des Konzerns "möglicherweise aktiv ausgenutzt wurden". Hinterleute mussten hier betroffenen Geräte auf entsprechend gestaltete Webinhalte locken, um "beliebigen Code" ausführen zu können. Abhilfe soll iOS 12.5.4 hier mit einem verbesserten Speichermanagement schaffen.Und so ist es auf jeden Fall sehr zu empfehlen, das Update auf den unterstützen Geräten aufzuspielen. Diese sind: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air , iPad mini 2, iPad mini 3, und iPod touch (6. Generation).