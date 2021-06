Neues Gratis-Spiel: Epic Games Store verschenkt ab sofort "Control"

Jede Woche bietet der Epic Games Store mehr oder weniger bekannte PC-Spiele kostenlos an. Nach Among Us und Frostpunk können sich Gamer nun über den Third-Person-Shooter Control freuen. Der Remedy-Titel erschien 2019 und schlägt normalerweise mit 32 Euro zu Buche.

Details zu Control aus dem Epic Games Store Als eine New Yorker Geheimagentur von einer Bedrohung aus einer anderen Welt heimgesucht wird, musst du als die neue Direktorin darum kämpfen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Meistere in diesem übernatürlichen Third-Person-Action-Adventure von Remedy Entertainment eine Mischung aus übernatürlichen Fähigkeiten, anpassbaren Bewaffnungen und reaktionsfähigen Umgebungen, während du dich durch eine tiefgründige und unvorhersehbare Welt kämpfst.



Control ist die Geschichte von Jesse Faden und ihrer Suche nach Antworten, während sie in die Rolle der Direktorin wächst. Die Welt von Control hat ihre eigene Geschichte, ebenso wie die Verbündeten, denen Jesse auf ihrem Weg begegnet. Gemeinsam mit ihren Agenten arbeitet Jesse daran, seltsame Experimente und Geheimnisse ans Licht zu bringen.

Control steht bis zum 17. Juni 2021 um 17 Uhr deutscher Zeit im Epic Games Store kostenlos zum Download zur Verfügung. Dabei handelt es sich um das Basisspiel. Parallel dazu werden der Season Pass und die beiden Erweiterungspakete "Das Fundament" sowie "Awe" reduziert zum Preis von 7,24 Euro respektive je 4,99 Euro angeboten. Für die Installation wird bekanntlich ein kostenloser Epic Games-Account und der Windows-Client des Stores benötigt. Letzteren findet ihr unter anderem in unserer Download-Datenbank Anlässlich des Summer Game Fest und der E3 2021 veranstaltet Epic zudem einen umfangreichen Mega Sale und bietet für Neukunden eine Discord Nitro-Mitgliedschaft drei Monate kostenlos an. Zu den so genannten Spotlight-Deals aus der Rabattaktion gehören Spiele wie Hitman 3 (44,99 Euro), GTA 5 in der Premium-Edition (16,49 Euro), Assassin's Creed: Valhalla (44,99 Euro) oder auch Red Dead Redemption 2 (40,19 Euro), Cyberpunk 2077 (47,99 Euro) und Borderlands 3 (19,79 Euro).