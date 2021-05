Eigene Spiele entwickeln: Spielestudio für die Switch vorgestellt

Nintendo hat eine neue Anwendung für die Switch vorgestellt, mit der Nutzer direkt auf der Konsole eigene Spiele erstellen können. Dabei soll auch ein Einblick in die Grundlagen des Programmierens gegeben werden, Vorkenntnisse sind für das Spielestudio nicht erforderlich.Wie Nintendo erläutert, soll Spielestudio in unterhaltsamen und interaktiven Lektionen Spie­lern die Logik des Programmierens näherbringen. Hierbei kommen visuelle Elemente, die so­ge­nann­ten Knotixe, zum Einsatz. Diese kleinen Figuren stehen für unterschiedliche Funk­tio­nen im Spiel und können ganz einfach auf dem Bildschirm platziert oder miteinander ver­knüpft werden. Beispielsweise gibt es Knotixe, die die Spielfigur springen oder schlagen lassen, für passende Effekte sowie Musik sorgen und für Timer oder Zähler stehen.In einem Modus für freies Programmieren können Nutzer das Gelernte dann in die Praxis umsetzen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Beispielsweise lassen sich eigene Jump & Runs, Puzzle, Rennspiele oder Sidescroller entwickeln - und anschließend dann online mit der Community teilen.Spielestudio erscheint am 11. Juni 2021 für die Nintendo Switch.