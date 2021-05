Aldi Talk: Jahrespakete mit bis zu 100 GB zurück in den Discountern

Ab dem 10. Juni bietet der Mobilfunk-Discounter Aldi Talk erneut seine bekannten Jahrespakete mit einem Datenvolumen von bis zu 100 GB an. Die Tarife mit All-Net-Flat sind einzeln ab 60 Euro erhältlich und können ein Jahr lang im LTE-Netz von O2 genutzt werden.

Bundle mit dem Samsung Galaxy A12

Bis zu 100 GB Datenvolumen für 365 Tage

Aldi Talk

Nach bekannter Manier bietet Aldi Talk seine Jahrespakete in drei verschiedenen Varianten an, die sich ausschließlich in ihrem Datenvolumen unterscheiden. Für 59,99 Euro enthält das Jahrespaket XS insgesamt 12 GB, das Jahrespaket S liegt bei deutlich größeren 50 GB zu 99,99 Euro, während das Jahrespaket L mit 100 GB für 149 Euro das Maximum darstellt.Als Prepaid-Tarif sind die drei Pakete 365 Tage gültig, in denen Aldi Talk-Kunden selbst über den Einsatz ihres Datenvolumens entscheiden können - sofort aufbrauchen, monatlich verteilen oder bis zum Ende des Jahres aufsparen.Die LTE-Geschwindigkeiten im O2-Netz der Telefónica Deutschland sind auf 25 MBit/s (Download) respektive 10 MBit/s (Upload) begrenzt, liegen damit aber minimal höher als noch in den letzten Jahrespaketen, die von Aldi Talk zur Weihnachtszeit verkauft wurden.Sollte das Datenvolumen aufgebraucht sein, können zusätzliche Datenpakete zwischen 1 GB bis 5 GB ab 5,99 Euro zugebucht werden. Alle Tarife enthalten zusätzlich eine All-Net-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. Ebenso ist das EU-Roaming bekanntlich kostenlos.Zum Preis von 159 Euro bietet Aldi Talk abseits der reinen Tarife ein Bundle aus Jahrespaket XS (12 GB) und dem Android-Smartphone Samsung Galaxy A12 an. Für das Einsteiger-Modell werden üblicherweise circa 140 Euro fällig ( Preisvergleich ), womit das Aldi Talk-Angebot einen preislichen Vorteil gegenüber dem Einzelkauf bietet. Ein guter Deal, sollte das 6,5 Zoll große Smartphone mit MediaTek-Chip, 32 GB Speicher und 3 GB RAM den eigenen Anforderungen entsprechen.Die Jahrespakete und das Samsung-Bundle sind vom 10. Juni bis 15. Juli 2021 in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich. Neu- und Bestandskunden des Mobilfunk-Discounters können die Tarife zudem über die Aldi Talk-App buchen, um sich den Weg in die Ladengeschäfte zu sparen.