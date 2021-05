Kamera-Blindtest 2021: Wählt die beste Smartphone-Kamera!

In diesem Kamera-Blindtest treten fünf aktuelle Highend-Smartphones an! Mit allen Handys haben wir dieselben Motive fotografiert. Nun stimmt Ihr ab, welche Fotos Euch am besten gefallen - ohne zu wissen, hinter welchem Bild welches Smartphone steckt.

Setup für den Kamera-Blindtest

Apple iPhone 12 Max

OnePlus 9 Pro

Oppo Find X3 Pro

Samsung Galaxy S21 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra

1. Hauptkamera (Tageslicht, Stadt)

Außerdem haben wir alle Motive auch mit einer Canon EOS 5D Mark III fotografiert. Die RAW-Bilder haben wir so natürlich wie möglich entwickelt und versucht, jeweils die beim Motiv herrschenden Lichtverhältnisse abzubilden. Sicherlich ist hier eine gewisse Unschärfe drin; aber wir fanden den Vergleich interessant!Bitte lasst Euch aber nicht unbedingt dazu verleiten, immer blind für jenes Foto zu stimmen, das am nächsten an der DSLR dran ist.Nachdem die Mobiltelefone heutzutage einen erklecklichen Brennweitenbereich abdecken, hatte ich beim Test drei Objektive dabei: Das famose Canon 16-35mm F2.8 III, ein Sigma 50mm F1.4 und ein Canon 100mm F2.8 Macro. Ersteres kam für die Vergleichsfotos für Ultra­weit­winkel und Weitwinkel zum Einsatz, zweit­eres bei der Portraitserie und letzteres bei den Teleaufnahmen.Nun zu den Smartphones: Wir haben für den Blindtest die Werkseinstellungen der Kamera-Apps genutzt und - sofern nicht explizit beim jeweiligen Motiv vermerkt - im Automatikmodus fotografiert. Mit jedem Handy haben wir alle Motive genau dreimal fotografiert und im Anschluss jeweils das beste Foto ausgewählt.Um einzelne Smartphones nicht durch leicht unterschiedliche Brennweiten zu verraten, haben wir die Bilder teilweise leicht zugeschnitten, um überall einen möglichst gleichen Bildwinkel zu erhalten.Zum Aufwärmen eine einfache Übung: Bei Tageslicht sollten die Smartphones keine Schwier­ig­keiten haben, mit der DSLR mitzuhalten. Wir fotografieren hier mit dem Standard-Modus.