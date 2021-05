Fritz Labor-Updates mit Änderung für Telekom CompanyFlex und VPN

Vom Netzwerk-Spezialist AVM gibt es für das Labor-Programm viel Neues zum Ausprobieren. Updates für das ex­perimentelle Labor stehen jetzt für die FritzBox 7490, FritzBox 6660 Cable, für die FritzBox 7560 und für die FritzBox 7530 AX zur Verfügung.

Änderungen FritzOS 7.24-88445 für FritzBox 7560 Internet: Behoben - VPN-Verbindungen auf Basis von Drittanbieter-Lösungen brachen zum Teil nach längerer Verbindungszeit ab

Behoben - VPN-Verbindungen auf Basis von Drittanbieter-Lösungen brachen zum Teil nach längerer Verbindungszeit ab Behoben - Unter Umständen erhielten über WLAN angeschlossene Geräte keine IPv4-Adresse (nur 7590 AX)

Behoben - Unter Umständen konnte über VPN nicht auf WLAN-Geräte im Heimnetz zugegegriffen werden

WLAN: Behoben - Die Legende unterhalb der Grafik "Belegung der WLAN-Kanäle" wurde nicht einzeilig dargestellt (Seite "WLAN / Funkkanal")

Behoben - Die Legende unterhalb der Grafik "Belegung der WLAN-Kanäle" wurde nicht einzeilig dargestellt (Seite "WLAN / Funkkanal") Behoben - Mögliche Probleme bei der Anmeldung von Repeatern nach Umstellung der WLAN-Verschlüsselung von "WPA2+WPA3" auf "unverschlüsselt" behoben

Behoben - Bei unverschlüsseltem WLAN funktionierte die WPS-Funktion für den WLAN-Gastzugang nicht zuverlässig

Verbesserung - Stabilität angehoben

Telefonie: Änderung - Notwendige Änderung für die künftige Nutzung eines Online-Telefonbuchs von Google

Änderung - Notwendige Änderung für die künftige Nutzung eines Online-Telefonbuchs von Google Behoben - Bei Nutzung der Business-Telefonieplattform "Telekom CompanyFlex" wurden Rufnummern nach Bearbeitung in der Bedienoberfläche u.U. nicht mehr registriert

Behoben - Keine Anzeige von Rufsperren, wenn in diesen ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war

Behoben - Suche im Telefonbuch war nach Name möglich, aber nicht nach Rufnummer

Behoben - Einrichtung der internen Faxfunktion nicht möglich, wenn im Telefonbuch ein Eintrag ohne Rufnummer enthalten war

Behoben - Bei Nutzung der verschlüsselten Telefonie konnte es nach Abbruch eines Anrufes durch den Anrufer vor Rufannahme zu einem endlosen Klingeln an Telefonen an der FritzBox kommen

Behoben - Dreierkonferenz über ein analoges Telefon funktionierte in vereinzelten Fällen nicht

Behoben - Rufnummern werden bei Nutzung des erweiterten Ausfallschutz nicht registriert

DECT: Behoben - Nach längerer Laufzeit konnte es vorkommen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr zur Verfügung standen (z. B. Mediaplayer, Update-Suche…)

Behoben - Nach längerer Laufzeit konnte es vorkommen, dass bestimmte Funktionen nicht mehr zur Verfügung standen (z. B. Mediaplayer, Update-Suche…) System: Änderung - Push Service: Diverse inhaltliche Textänderung der E-Mail "Änderungsnotiz"

Änderung - Push Service: Diverse inhaltliche Textänderung der E-Mail "Änderungsnotiz" Behoben - Auf der Benutzeroberfläche konnte teilweise der Code des Google Authenticators nicht eingegeben werden

Heimnetz: Verbesserung - Anzeige der Netzwerkverbindungen für größere Netzwerke optimiert

Verbesserung - Anzeige der Netzwerkverbindungen für größere Netzwerke optimiert Behoben - Ändern von Einstellungen in den Geräte-Details bestimmter Netzwerkgeräte erzeugte eine unpassende Fehlermeldung

AVM

Dabei geht es jetzt bei den Tests aktuell um zwei verschiedene Update-Runden - einmal für FritzOS 7.24, einmal für FritzOS 7.26. AVM ist noch am Fein-Tuning vor der Freigabe des neuen Funktions-Updates für weitere FritzBoxen und testet dabei schon den Nachfolger. Besitzer einer FritzBox 7490 können jetzt das Build 07.24-88445 beziehen. Für die FritzBox 6660 Cable gibt es 07.26-88501, für die FritzBox 7560 Version 07.24-88445 und für die FritzBox 7530 AX FritzOS 07.24-88468. Die Änderungen sind recht unterschiedlich, mal gibt es mehr Änderungen, mal weniger.Interessant dürfte sein, dass die FritzBox 7530 AX lediglich Stabilitätsverbesserungen erhalten hat. Da könnte es also schon bald losgehen mit dem fertigen Update für alle Nutzer.Mit den neuen Updates im Labor-Test werden bei den anderen Geräten eine Reihe von Fehlern adressiert, die die freiwilligen Tester gemeldet hatten. Details zu den Aktualisierungen für die vier Router-Modelle gibt es auf der AVM-Webseite für das Labor-Programm beziehungsweise in den Beta-Paketen, die dort heruntergeladen werden können. Dort findet ihr auch nützliche Tipps für die Nutzung der Beta-Versionen. Wir haben exemplarisch einmal die Release-Notes für das FritzBox-Modell 7560 veröffentlicht.