Telekom plant Änderung für MultiSIM: Weniger Karten je Vertrag ab 1.6.

Die Telekom führt weitere Änderungen an den Mobilfunk-Tarifen für Privatkunden durch. Als Nächstes wird jetzt die Anzahl der möglichen Multi-SIMs für einen Vertrag zusammengestrichen - es dürfte sich aber für die meisten Nutzer kaum auswirken.

Ab dem 1. Juni nur noch sieben Extra-SIMs buchbar

Das berichtet Caschy in seinem Blog . Bisher ist es so, dass auch Privatkunden mit MultiSIMs eine Rufnummer auf bis zu elf Geräten nutzt können. Man konnte sich also maximal zehn MultiSIMs zusätzlich bestellen, bei einigen Angeboten waren diese Zusatz-SIMs auch schon integriert, ansonsten kosten sie jeweils 5 Euro zusätzlich im Monat. Nun plant die Deutsche Telekom laut Caschys Informationen zum 1. Juni eine Änderung.Dann soll es nur noch möglich sein, bis zu sieben Karten zu einem Vertrag zu bestellen. Dann wäre also bei der Obergrenze von acht Geräten mit einer Mobilfunknummer Schluss. Die MultiSIMs kommen zum Beispiel zum Einsatz, wenn man gleichzeitig mit dem Smartphone telefonieren, auf dem Laptop surfen, eine Smartwatch nutzen und auf dem Tablet noch mobil streamen möchte. Die meisten Nutzer haben aber selten mehr als zwei Zusatz-Geräte aktiv im Einsatz. Daher dürfet die Änderung der Telekom bei vielen Kunden gar keine Auswirkungen haben. Falls die vielen MultiSIMs aber für einen wichtig sind, sollte man sich bis zum 1. Juni noch schnell einen entsprechenden Vertrag holen.Die MultiSIMs sind in allen Tarifstufen von MagentaMobil, MagentaMobil Young und Family Card außer der FamilyCard Basic buchbar. Der Vorteil der MultiSIM-Nutzung liegt auch darin, dass man alle Geräte mit nur einem Vertrag abdecken kann und auch nur eine Mobilfunknummer und eine einzige Rechnung hat.Die Business-Mobil-Tarife sind ausdrücklich von der Änderung nicht betroffen - nur bei Privatkunden wird das Angebot im Juni geändert. Ob sich dann auch endlich etwas an den Preisen für die MultiSIMs tut, ist noch nicht bekannt.