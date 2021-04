Stellenausschreibung: Britischer MI6 sucht neue Obertechniker "Q"

Durch James Bond ist der Buchstabe "Q" fest mit geheimer Tüftelei und Agenten-Gadgets verbunden. Abseits fiktiver Welten sucht der echte britische Geheimdienst MI6 genau für diesen Posten jetzt einen Nach­folger. Er soll die Technologieentwicklung überwachen.

Job Titel: Generaldirektor, Q

Nur für echte Briten

Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein Geheimdienst einen neuen Technikdirektor sucht. Die Agentur Saxton Bampfylde (via Golem ) hat in dieser Hinsicht eine Stellenausschreibung veröffentlicht, die Fans von fiktiven Geheimdienst-Geschichten auf jeden Fall ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern dürfte. Wie die Beschreibung verrät, sucht der britische MI6 aktuell nach einem neuen Mitarbeiter, der die bekannte Rolle einnehmen soll - und bewirbt diese auch so: "Sie sind Q. Förmlicher: Generaldirektor Q."Schaut man sich die Beschreibung der Aufgaben dabei etwas genauer an, sieht der echte britische Geheimdienst für seinen Q aber ein Verantwortungsfeld vor, das sich wohl deutlich vom filmischen Vorbild eines Gadget-Genies im Erfinderkeller unterscheidet. "Als Q sind Sie für die Teams verantwortlich, die Technologien entwickeln und einsetzen, um unsere Mission gegen die härtesten Gegner Großbritanniens zu ermöglichen." Statt großen Erfindergeist muss man in dieser Rolle also wohl eher Management-Skills mit Technikverständnis mitbringen.Wie Golem in seinem Bericht schreibt, unter­liegen Bewerber für eine solch wichtige Rolle im Behörden-Geflecht in Großbritannien natürlich vielen Voraussetzungen. Nicht nur, dass der Bewerber zwingend britischer Staatsbürger sein muss, auch in der Elterngeneration muss mindestens ein Teil Staatsangehöriger sein, oder entsprechende "enge Verbindungen" zum Königreich belegen. Auch der ständige Wohn­sitz muss in den letzten zehn Jahren in UK liegen.Ist man einmal im Auswahlverfahren für den Q-Posten, erfolgt im nächsten Schritt eine weitreichende, sehr genaue Sicherheitsüberprüfung. Wer es dann zu guter Letzt wirklich auf den Posten des Technik-Chefs beim MI6 schafft, wird man aber nicht erfahren: "Der erfolg­reiche Kandidat wird sich nicht öffentlich dazu bekennen, daher ist Diskretion ein wesent­licher Faktor im Einstellungsprozess."