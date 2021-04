Samsung Galaxy Book Pro (360): Alles zu den neuen OLED-Ultrabooks

Galaxy Book Pro und dem Galaxy Book Pro 360 sowie dem Galaxy Book 15 gleich eine ganze Armada neuer Notebooks auf den Markt. Im Mittelpunkt stehen AMOLED-Displays und geringes Gewicht. Wir haben alle Infos vorab. Samsung bringt morgen mit demund demsowie demgleich eine ganze Armada neuer Notebooks auf den Markt. Im Mittelpunkt stehen AMOLED-Displays und geringes Gewicht.

Das Samsung Galaxy Book Pro und das Galaxy Book Pro 360 werden jeweils in Varianten mit 13,3 und 15,6 Zoll großen Displays eingeführt. Sie besitzen allesamt AMOLED-Displays, die alle mit 1920x1080 Pixeln eine Full-HD-Auflösung bieten. Im Fall der Galaxy Book Pro 360-Modelle mit umlegbarem Bildschirm wird zudem ein Touchscreen mit dazugehörigem Stylus geboten.Samsung bewirbt seine neuen Notebooks und 2-in-1-Laptops vor allem mit den großen, die in Laptops bisher noch eine absolute Seltenheit darstellen. Darüber hinaus pocht man auf das extrem geringe Gewicht, wodurch die Geräte jeweils die leichtesten Modelle ihrer Kategorie darstellen sollen.So wiegt das Galaxy Book Pro 13 nur magereund das Galaxy Book Pro 15 nur 1045 Gramm. Bei den 360-Grad-Modellen ist das Gewicht naturgemäß durch die andere Bauweise und die Verwendung des Touchscreens mit 1063 Gramm und 1,423 Kilogramm höher, auch wenn die Geräte dennoch vergleichsweise leicht ausfallen.Das geringe Gewicht fällt vor allem deshalb überraschend auf, weil die Geräte allesamt sehr große Akkus besitzen. So hat man in den 13-Zöllern jeweilszur Verfügung, während die 15-Zoll-Modelle ganze 68 Watt bieten. Die Laufzeit dürfte entsprechend lang ausfallen, wobei sie natürlich von der jeweiligen Verwendung abhängt.Abgesehen von den auffälligen Äußerlichkeiten und der langen Laufzeit besitzen die neuen Notebooks der Samsung Galaxy Book Pro (360)-Serien jeweilsder aktuellen 11. Generation, die mit vier Rechenkernen und integrierter Intel Xe-GPU einen deutlichen Performance-Sprung liefern.Interessant ist, dass Samsung das Galaxy Book Pro 360 in der 13-Zoll-Version mit einem optionalenanbietet, während das Galaxy Book Pro in der normalen 13-Zoll-Ausgabe auch in einerauf den Markt kommt. Der Hersteller wirbt übrigens auch damit, dass man hier eine vergleichsweise breite Portauswahl bietet, wobei Details dazu den am Ende dieses Berichts angehängten Tabellen mit den Spezifikationen zu entnehmen sind.Samsung will neben der neuen Galaxy Book Pro-Serie auch ein ganz "normales" 15-Zoll-Notebook auf den Markt bringen, das einfach nurheißt. Dieses Modell hat ein normales LCD mit LED-Beleuchtung und Full-HD-Auflösung und wird mit Intel Core i5-CPU der 11. Generation ausgerüstet.Das Gerät bietet eine breite Portauswahl und hat immer acht Gigabyte RAM sowie eine 256-GB-SSD auf PCIe-NVMe-Basis an Bord.Außerdem gibt es hier eine Option auf eine Nvidia GeForce MX450 Zusatz-GPU und ein ebenfalls optionales LTE-Modem. Es verfügt über einen 54-Wattstunden-Akku, der wie im Fall der anderen neuen Samsung-Notebooks über ein USB Type-C-Netzteil schnell geladen werden kann.Samsungs neue Notebooks kommen in den nächsten Wochen auch in Deutschland auf den Markt und sind in den meisten Fällen zu Preisenzu haben. Einzig das "normale" Galaxy Book 15 startet ab rund 700 Euro.Die offizielle Ankündigung soll morgen erfolgen.