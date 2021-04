Endlich Ende im Streit? "Black Friday"-Marke verfallen und wird gelöscht

Lange hatte man nichts von dem Rechtsstreit um den Markennamen "Black Friday" in Deutschland gehört. Jetzt gibt es ein neues Urteil. Da die Holding, die sich diverse Marken in Bezug auf den Shopping-Tag eintragen ließ, diese aber nicht nutzt, sind sie verfallen.

Eingetragene Marken wurden nicht genutzt

Vor einigen Jahren rauschte eine Abmahnwelle durch Deutschland: Die Super Union Holdings Ltd mit Sitz in Hongkong mahnt durch einen Lizenznehmer in Wien zahlreiche Unternehmen ab, die in Deutschland mit "Black Friday" Rabatt-Aktionen warben, ohne sich von der Holding dafür lizenzieren zu lassen. Gegen die mitgesendeten Forderungen der Holding gingen zahlreiche Betroffene gerichtlich vor und bekamen schließlich auch Recht. Im Jahr 2018 wurde dann entschieden, die Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zu löschen. Doch das war nicht das Ende des Rechtsstreits.Das Bundespatentgericht in München urteilte, dass das DPMA die Wortmarke zu Unrecht gleich vollständig gelöscht habe. Dagegen wurde wiederum eine Beschwerde beim Bundesgerichtshof eingelegt, die noch anhängig ist. In der Zwischenzeit hat nun Simon Gall, Betreiber des Portals BlackFriday.de, vor dem Landgericht Berlin geklagt. Dieses Mal ging es darum, dass die Holding ihre eingetragenen Marken nicht genutzt hat. Das Landgericht hat die Wortmarke daher nun für verfallen erklärt.Die Nutzung wäre aber erforderlich gewesen: Nach Auffassung des Gerichts wurde die Marke für keine der mit der Klage angegriffenen Waren und Dienstleistungen rechtserhaltend benutzt, wie es das Markengesetz innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Eintragung vorsieht. Geschieht dies nicht, müssen die nicht benutzten Waren und Dienstleistungen auf Antrag gelöscht werden - und genau das wird nun passieren.Sobald das Urteil (LG Berlin Urteil vom 15.04.2021, 52 O 320/19) rechts­kräftig ist, muss die Marke aus dem Marken­register gelöscht werden.