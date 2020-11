Rabattschlacht: Die besten Mobilfunk-Angebote zur Black Friday Week

Dieses Wochenende kann man sich vor guten Angeboten kaum retten - das ist auch bei den Mobilfunkanbietern so. Die Cyber-Deals und Black Friday-Rabatte sind ab sofort verfügbar. Wir haben uns die besten Deals einmal angesehen.

Was muss der Tarif bieten? Für die Entscheidungsfindung, welcher Tarif für einen das richtige bieten, solltet ihr euch folgendes fragen: Was ist mir das Wichtigste für meinen Mobilfunktarif und wie ist mein Nutzungsverhalten?



Genutztes Netz (Telekom, Vodafone, Telefonica)

Maximale Geschwindigkeit für Download und Upload (LTE, LTE max, 5G ready)

Allnet-Flats für Telefonie und SMS

Mit oder ohne Laufzeitvertrag

In diesem Jahr ist wieder für jeden Nutzer sicherlich etwas dabei. Es gibt Mobilfunk-Aktionen mit und ohne Laufzeitverträge, mit SMS- und Telefon-Flats und Datenpakete in nahezu allen Größen. Da den richtigen Tarif zu finden ist vielleicht nicht immer ganz einfach. Wir haben daher einmal eine kurze Zusammenstellung von lohnenswerten Cyber-Deals gemacht, die ihr von den verschiedenen Anbietern im Netz der Telekom, von Vodafone und Telefonica erhalten könnt. Vor allem güns­tige Grundgebühren und hohes Datenvolumen überzeugen, dazu schnelle Verbindungsgeschwindigkeiten und gestrichene Bereitstellungspreise.Besonders günstig werden jetzt Tarife bei den verschiedenen Vermarktern angeboten, also zum Beispiel bei Drillisch, Klarmobil, Crash oder Mobilcom Debitel. Aber auch bei den großen Mobilfunkbetreibern gibt es das eine oder andere Schnäppchen.Viele der regulären Tarif-Angebote sind jetzt für kurze Zeit entweder stark reduziert, oder es wird extra Datenvolumen gratis dazugepackt - oder es gibt eine Kombination aus beidem in einem Angebot. Genau hinsehen lohnt sich dabei. Wir haben einmal nach den günstigsten Angeboten, den schnellsten Tarifen und den besten Rundumpaketen geschaut. Diese Angebote gibt es mit und ohne Laufzeit - wer sich für einen Laufzeitvertrag entscheidet, spart sich dabei immer noch den Bereitstellungspreis.Bei sim.de gibt es jetzt eine Allnet-Flat mit 10 GB Datenvolumen für unter 10 Euro im Monat. Anders als bei anderen Tarifen dieser Drillisch-Marke gibt es hierbei aber Downloadgeschwindigkeiten von maximal 225 MBit/s - das ist ein echtes Novum für diese Aktionstarife. Schnelle Verbindungen kann man auch beim 1&1 Cyber-Deal finden. Der Anbieter hat seine Allnet-Flats überarbeitet und gewährt Neukunden bei Abschluss eines 24-monatigen Laufzeitvertrags nun sechs Freimonate. Besonders hervorzuheben ist der 5G XXL-Tarif. Dieser kostet regulär 39,99 Euro monatlich. Man erhält neben Telefon- und SMS-Flat 100 GB LTE mit maximal 300 MBit/s. Beim CyberDeal spart man so runde 240 Euro.Über ein weiteres Angebot mit schnellem Datenpaket hatten wir schon vor ein paar Tagen berichtet : Mobilcom Debitel bietet nun zudem noch eine Allnet-Flat mit 20 GB im Telefonica-Netz für 14,99 Euro im Monat an. Auch dabei kann man mit maximal 225 MBit/s surfen.Bei der Drillisch-Marke PremiumSIM bekommt man jetzt den LTE XL-Tarif statt mit regulär 8 GB mit 10 GB LTE. Der Tarif kostet 12,99 statt 14,99 Euro monatlich - wer dabei jetzt für 24 Monate abschließt, bekommt die ersten sechs Monate kostenlos! Der Preisvorteil liegt dabei bei rund 125 Euro. Im Tarif enthalten ist eine Telefon- und SMS-Flat und LTE mit bis zu 50 MBit/s. Der einmalige Bereitstellungspreis beträgt 9,99 Euro.Bei Congstar bekommt man nicht nur den Vorteil der Telekom-Netz-Qualität, sondern im Cyber Deal 20 GB LTE 25 für 20 Euro im Monat . Es handelt sich dabei um die Congstar Allnet-Flat M, die sonst nur 5 GB LTE beinhaltet. Das Angebot ist bis zum 30. November erhältlich.Richtig günstig wird es bei der Drillisch-Marke smartmobil.de . Da gibt es jetzt den LTE 10 GB im Black Deal für 6,66 Euro/Monat. Dabei sind neben 10 GB LTE jeden Monat 60 Freiminuten. Jede weitere Minute und jede SMS werden mit 9,9 Cent berechnet.Wer nicht viel Datenvolumen unterwegs benötigt und auch keine Telefon- oder SMS-Flatrate ausreizt, kann schon ab 2,99 Euro einen Tarif finden. Besonders günstig sind jetzt die Einsteigertarife von sim.de, WinSIM oder Klarmobil. Bei Klarmobil ist man nicht ganz so günstig dabei, dafür aber im Telekom-Netz: Man bekommt jetzt eine Allnet-Telefon- und SMS-Flat für kurze Zeit mit 5 statt 3 GB für jetzt 9,99 statt 19,99 Euro monatlich.Bei WinSIM kann man eine Zusatz-Aktion nutzen. Die Tarife sind nicht nur mit mehr Daten ausgestattet und günstiger, sondern auch bei Abschluss eines 24-Monats-Vertrag gleich noch drei Monate kostenlos zu haben