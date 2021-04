Microsoft-Kandidat? Square Enix weist Übernahmegerüchte zurück

Die Gaming-Welt ist seit der Übernahme von ZeniMax/Bethesda durch Microsoft in Aufruhr und wartet nur darauf, dass der nächste spek­ta­ku­läre Deal bekannt wird. Hier wurde nun Square Enix als Kandidat ge­han­delt, doch der japanische Publisher hat nun alle Berichte dementiert.

Spekulationen zu Sony oder Microsoft

In der vergangenen Nacht tauchte ein Gerücht auf, das es in sich hatte: Denn Bloomberg Japan berichtete unter Berufung auf das auf Merger spezialisierte Medium CTFN, dass Square Enix eine Übernahme-Anfrage erhalten habe. Der Bericht verwies auf nicht namentlich genannte Quellen aus dem Bankengeschäft. Die Informanten konnten allerdings nicht sagen, ob der oder die potenziellen Käufer am gesamten Unternehmen oder nur dem Gaming-Geschäft von Square Enix interessiert ist bzw. sind.An sich sind solche Übernahmegerüchte weder selten noch ungewöhnlich und treffen auch in den seltensten Fällen zu. Aktuell sieht die Branche aber genauer denn je zu und Square Enix würde für gleich mehrere Kandidaten Sinn erbeben.So hat Microsoft bereits kurz nach der Bekanntgabe der ZeniMax-Übernahme angekündigt, dass man seine Einkaufstour noch nicht abgeschlossen hat. Sony hingegen hat immer in Vergangenheit immer wieder Partnerschaften und Exklusivdeals mit Square Enix gehabt, auch hier wäre eine Übernahme nicht überraschend.Square Enix hat diese Berichte aber mittlerweile zurückgewiesen. Das Unternehmen hat eine kurzes, aber klares Statement ( PDF ) veröffentlicht. Darin schreibt das Tokioter Unternehmen: "Bloomberg hat heute berichtet, dass es Interesse von mehreren Käufern gibt, Square Enix zu übernehmen. Dieser Bericht basiert jedoch nicht auf einer Ankündigung von Square Enix. Wir erwägen weder den Verkauf des Unternehmens oder eines Teils seiner Geschäfte, noch haben wir ein Angebot von einer dritten Partei erhalten, das Unternehmen oder einen Teil seiner Geschäfte zu erwerben."