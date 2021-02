Nier Replicant - Square Enix zeigt neuen Trailer zur Neuauflage

Etwas mehr als zehn Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung wird Nier Replicant als Remaster neu aufegelegt. Square Enix und das Studio Toylogic zeigen vorab die überarbeitete Eröffnungssequenz und weitere Eindrücke vom Spiel.Nier Replicant ver.1.22474487139, so der vollständige Titel, bietet neben einer verbesserten Grafik auch neu aufgenommene Musik und eine neue Sprachsprachausgabe. So wie im Ori­gi­nal aus dem Jahr 2010 müssen Spieler in der Rolle des Protagonisten Nier ein Heilmittel für dessen kranke Schwester finden und diese gleichzeitig vor gefährlichen Kreaturen be­schüt­zen.Das Action-Rollenspiel erzählt damit die Vorgeschichte von Nier: Automata. Der Release erfolgt am 23. April 2021 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One