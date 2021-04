Gundam: Netflix lässt die Mega-Robotor los, kündigt einen Realfilm an

Aktuell feiert das Monster-Spektakel Godzilla vs. Kong im Kino und Strea­ming-Portalen, allen voran HBO Max, große, ja sogar riesige Erfolge. Es ist womöglich Zufall (vielleicht aber auch nicht), dass Netflix nun einen neuen Film ankündigt, der in eine ähnliche Kerbe schlägt: Gundam.

Kenner am Werk

Das ist zweifellos eine für Fans aufregende Nachricht, auch wenn Gundam vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie etwa die Transformers. Der Vergleich zu den Roboter-und-Auto-Spielzeugen ist allerdings kein Zufall, denn auch hier handelt es sich um eine japanische Medienmarke, die ihren Ursprung in einer Kombination aus Anime-Serie und Actionfiguren hat.Die Reihe, die der Spielzeughersteller Bandai (heute: Bandai Namco) erschaffen hat, ist allerdings älter als das im Westen bekanntere Transformers von Takara und Hasbro. Denn das Anime Mobile Suit Gundam debütierte bereits 1979, die Transformers wurden erst fünf Jahre später kreiert.Für alle, denen Gundam nichts sagt: Hierbei handelt es sich um gigantische Roboter namens Mechas, in denen menschliche Piloten Platz nehmen. Wen das an Pacific Rim erinnert: Das ist kein Zufall, Pacific Rim-Schöpfer Guillermo del Toro hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich für seinen Film vom "Großvater des Riesenroboter-Genres" (so CBR ) inspirieren hat lassen.Gundam-Roboter stehen auch im Zentrum der japanischen Science-Fiction- und Nerd-Kultur und wie Netflix nun bekannt gegeben hat, wird man Gundam demnächst als Realverfilmung umsetzen. Legendary Pictures wird den Film gemeinsam mit Kong: Skull Island-Regisseur Jordan Vogt-Roberts drehen. Details zu Inhalt und etwaigen Querverbindungen zu den zahlreichen Anime-Serien und -Filmen sind derzeit keine bekannt.Die Wahl des Studios Legendary Pictures für das Projekt ist sicherlich auch kein Zufall, denn dort sind bereits zahlreiche "Bigger than life"-Blockbuster entstanden, darunter die Pacific Rim-Filme und Kong: Skull Island.