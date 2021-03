Apple TV 4K: Neues Modell soll verbesserte Fernbedienung mitbringen

Aktuellen Berichten zufolge soll Apple mit der nächsten Generation des Apple TV 4K einen der größten Kritikpunkte an der sonst beliebten Set-Top-Box ausmerzen. Demnach könnte das neue Modell unter anderem mit einer verbesserten Fernbedienung erscheinen.

Neuer Codename lässt auf Änderungen an der Siri Remote schließen

Die mit dem Apple TV HD (4. Generation) und Apple TV 4K (5. Generation) ausgelieferte "Siri Remote" trifft in der Community des US-amerikanischer Hersteller seit ihrer Einführung im Jahr 2015 und einem leichten Facelift vor mehr als drei Jahren oft auf Kritik. Der sym­me­tri­sche Aufbau und das großflächige Touchfeld sorgen im Fall der theoretisch modernen Fern­be­die­nung immer wieder für Probleme und Fehleingaben. Immer öfter greifen iPhone-Nutzer lieber zur passenden iOS-Remote-App oder nutzen die klassische Fernbedienung ihres HDMI-CEC-kompatiblen Fernsehgeräts.Dass Apple die kritischen Stimmen möglicherweise erhört, lassen jetzt die Gerüchte rund um eine neue Siri Remote vermuten. Wie Kollegen von 9to5Mac in Erfahrung bringen konn­ten, soll eine neue Fernbedienung des Apple TV (4K) intern den Codenamen "B519" tragen. Im Vergleich dazu wird die aktuelle, zweite Generation als "B439" bezeichnet. Aufgrund des großen Zahlensprungs innerhalb der Versionsnummer erwarten die nicht näher genannten, aber oftmals gut informierte Quellen des Apple-Blogs deutliche Änderungen hinsichtlich des Designs der Siri Remote.Offen bleibt jedoch, ob und wann in Cupertino die Vorstellung einer neuen Set-Top-Box ansteht. Bereits im Oktober letzten Jahres ging man davon aus, dass die sechste Generation des Apple TV 4K zeitnah eingeführt werden könnte. Bislang fehlt allerdings jede Spur von einer passenden Keynote abseits der WWDC 2021 im Juni. Bisher wird vermutet, dass eine Neuauflage des TV-Zubehörs vorrangig auf ein Chip-Upgrade im Inneren abzielt. Der aktuell verbaute Apple A10X Fusion könnte gegen einen A14X Bionic ausgewechselt werden. Handfeste Leaks liegen zu diesen Gerüchten jedoch noch nicht vor.