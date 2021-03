Obi-Wan Kenobi: Disney gibt die Besetzung und den Drehstart bekannt

Disney+ ist vor einem Jahr in Deutschland gestartet und feiert hier und auch weltweit große Erfolge. Und das, obwohl man - teilweise Pandemie-bedingt - derzeit nicht ganz so viele exklusive Inhalte zu bieten hat. Doch das soll sich demnächst ändern - mit Serien wie Obi-Wan Kenobi.

Content-Offensive für Disney+

Star Wars und Marvel stellen das Rückgrat der Kino-Aktivitäten des Disney-Konzerns dar und das will man natürlich auch auf Disney+ fortsetzen. Der Streaming-Dienst kann exklusive Inhalte auch dringend gebrauchen. Denn obwohl der Katalog von Disney stark und auch durch die Übernahme von 21st Century Fox bzw. den Star-Start gewachsen ist, muss man den Abonnenten mehr bieten, um sie bei Laune zu halten.Entsprechend hat Disney vor einigen Monaten eine regelrecht riesige Anzahl an neuen Marvel- und Star Wars-Projekten angekündigt bzw. bestätigt. Dazu zählte auch Obi-Wan Kenobi. Die Pläne zur Serie über Anakin Skywalkers legendären Jedi-Meister waren bereits zuvor bekannt, doch die Produktion hatte mit diversen Problemen zu kämpfen und es schien fast so als wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt.Diese Sorgen kann man nun aber getrost beiseiteschieben, denn Disney hat auf der offiziellen Star Wars-Seite bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten im April starten werden. Dort verrät man auch erste Details zur Handlung: "Die Geschichte beginnt zehn Jahre nach den dramatischen Ereignissen von Star Wars: Die Rache der Sith, wo Kenobi seine größte Niederlage erlebte, den Untergang und die Verderbnis seines besten Freundes und Jedi-Lehrlings Anakin Skywalker, der zum bösen Sith-Lord Darth Vader wurde."Im Zuge der Bekanntgabe des Drehstarts wurden auch die Darsteller vorgestellt: Die vielleicht wichtigste Personalie wurde allerdings schon zuvor bestätigt, nämlich die Rückkehr von Hayden Christensen, also Anakin Skywalker oder besser gesagt Darth Vader. Bei den Darstellern zählen Indira Varma (Game of Thrones), Moses Ingram (The Queen's Gambit) und Rupert Friend (Homeland) zu den bekanntesten Namen.Die Regie wird die erfahrene Deborah Chow (Mr. Robot, Fear the Walking Dead, Better Call Saul, The Man in the High Castle uvm.) übernehmen, sie hat bereits bei zwei Mandalorian-Folgen hinter der Kamera Platz genommen.