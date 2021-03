Finaler Trailer zu 'The Falcon and the Winter Soldier' eingetroffen

Nachdem es am Wochenende bereits ein neues Video zur Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier gegeben hat, wurde nun noch ein längerer Trailer nachgereicht. Zwar enthält dieser einige Szenen aus dem letzten Video, allerdings hält er auch reichlich neues Material bereit und liegt außerdem in einer deutsch synchronisierten Sprachfassung vor.Nachdem Sam Wilson (The Falcon) und Bucky Barnes (The Winter Soldier) schon am Ende von Avengers: Endgame zusammengearbeitet hatten, setzen die zwei ihre Kooperation nun in Serienform fort. Wie der neue Trailer zeigt, treten die beiden in die Fußstapfen von Captain America und müssen sich gemeinsam einer globalen Bedrohung entgegenstellen.The Falcon and the Winter Soldier startet an diesem Freitag, also am 19. März 2021, exklusiv bei Disney+ mit zunächst sechs Folgen. Bei Erfolg ist eine zweite Staffel nicht ausgeschlossen.