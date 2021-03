Roam: Sonos bringt ersten kleinen, mobilen Smart-Speaker für 180 Euro

Der Smart-Speaker-Spezialist Sonos hat mit dem Sonos Roam seinen bis­her günstigsten und mobilsten Lautsprecher vorgestellt. Der Sonos Roam ist klein genug, um wie eine ganz normale Bluetooth-Box im Ruck­sack transportiert zu werden und soll bis zu 10 Stunden Laufzeit bieten.

Sonos

Der Sonos Roam kann wie andere Produkte des Herstellers gleichzeitig per Bluetooth und WLAN verbunden sein und fügt sich so problemlos in eine vorhandene Umgebung aus größeren Netzwerk-Lautsprechern von Sonos ein. Mit einer neuen Funktion namens Sound Swap kann die Wiedergabe von Musik auf Wunsch automatisch auf den nächstgelegenen größeren Sonos-Lautsprecher verlegt werden.Im Inneren des Sonos Beam steckt neben der Netzwerk-Hardware eine Kombination aus einem Hoch- und einem Mittel- bzw. Tieftöner sowie zwei digitalen Verstärkern der Klasse H, die zusammen eine "einzigartige Architektur" mit optimaler Abstimmung bilden sollen.Wie die anderen Lautsprecher des Herstellers kann der Sonos Roam bei Bedarf mit der Sonos App gesteuert werden und unterstützt dadurch mehr als 100 verschiedene Streaming-Dienste, darunter auch Sonos Radio. Hinzu kommt die Möglichkeit, Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple AirPlay 2 zu verwenden.Mittels einer Funktion namens Automatic True­Play soll der Lautsprecher seine Klang­qua­li­tät automatisch der jeweiligen Um­ge­bung an­pas­sen können. Sonos gibt die Lauf­zeit mit bis zu 10 Stunden bei dauerhafter Wiedergabe an und verspricht bis zu 10 Tage Akkulaufzeit, wenn der Lautsprecher gerade nicht genutzt wird.Die Energieversorgung kann optional über einen magnetischen Wireless-Charger erfolgen, den Sonos als Zubehör anbietet. Auch Qi-kompatible Drahtlos-Lader und ein USB Type-C-Kabel können verwendet werden.Natürlich ist der Sonos Roam auch gegen Wasser und Staub geschützt, besitzt er doch eine IP67-Zertifizierung. Bei den Farben hat der Kunde die Wahl zwischen Schwarz und Weiß. In Deutschland kostet der Sonos Roam 179 Euro und soll ab 20. April 2021 lieferbar sein.