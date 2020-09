Sonos-Kopfhörer: Neue Details und erste Bilder der Headphones

Noch in diesem Jahr könnte Sonos mit seinen ersten eigenen Wireless-Kopfhörern an den Start gehen. Aus einem neuen Patenteintrag geht hervor, dass der Hersteller von smarten Lautsprechern bereits im letzten Jahr die Ideen dazu konkretisiert und erste Bilder angefertigt hat.

Sonos könnte die Headphones direkt in ein Multiroom-System einbinden

Neben Apple scheint auch Sonos auf den Zug der kabellosen Over-Ear-Kopfhörer aufspringen zu wollen, an denen das US-amerikanische Unternehmen bereits seit eineinhalb Jahren ar­bei­ten soll. Standen bisher jedoch nur Gerüchte über mögliche High-End-Headphones zu ei­nem Preis von circa 300 Dollar im Raum, zeigt ein kürzlich veröffentlichtes US-Patent (via Protocol ) weitere Details und vor allem erste Bilder. Die Skizzen deuten auf ein ver­gleichs­wei­se minimalistische Design hin, auch wenn diese aller Voraussicht nach nicht den finalen Look der Sonos-Kopfhörer zeigen.Die Idee ist es, den Kopfhörer in ein vorhandenes Lautsprechersystem eingliedern zu kön­nen, um Musik nahtlos zwischen den Headphones und den Smart-Speakern von Sonos über­tragen zu können. Über die technischen Details kann jedoch nur spekuliert werden. So wäre es unter anderem möglich, dass die neuen Sonos-Kopfhörer nicht nur über Bluetooth mit einem Smartphone oder Notebook verbunden werden können, sondern dass sich diese auch per WLAN mit dem lokalen Sonos-Setup der Nutzer verbinden. Somit wären die Wireless-Headphones eine weitere Komponente in einem bestehenden Multiroom-System.Es bleibt abzuwarten, wie sich die neuen Sonos-Kopfhörer gegenüber der durchaus großen Kon­kur­renz platzieren werden. Im angepeilten Preisbereich von 300 Dollar zeigen sich Her­stel­ler wie Sony, Sennheiser und Bose bereits mit so genannten ANC-Headphones (Active Noise Cancelling), die über eine aktive Geräuschunterdrückung und die Integration von Sprachassistenten verfügen. Letztere könnten in Form von Amazon Alexa Google Assistant und sogar Apple Siri auch Teil der ersten Kopfhörer von Sonos werden. Abseits des auf­ge­tauch­ten Patents äußerte sich der Hersteller bisher nicht zu den Gerüchten rund um das neue Produkt.