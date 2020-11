Sonos One & Co.: Media Markt senkt die Preise der Smart-Speaker

Sonos startet in Kooperation mit Media Markt ein Black Weekend und bietet seine beliebten, smarten Lautsprecher ab sofort zum Tiefpreis an. Mit dabei ist nicht nur der Topseller Sonos One, sondern auch die mo­der­ne Beam-Soundbar und der Wireless-Subwoofer. (Anzeige)

Hörerlebnis: Die moderne Welt der Sonos-Lautsprecher

Jetzt beim Kauf von Smart-Speaker sparen!

Sonos

Vom kompakten WLAN-Lautsprecher über Soundbars bis hin zum kabellosen Subwoofer fokussiert sich kein anderer Hersteller so auf den innovativen Bereich der Smart-Speaker wie Sonos. Und wie es sich für einen US-amerikanischen Audio-Spezialisten gehört, feiern auch seine Produkte in dieser Woche den Black Friday. Im Zuge dessen senkt Media Markt die Preise von beliebten Sonos-Produkten wie dem One Gen2, der Beam oder des Move. Die Rabattaktion ist gültig bis zum 30. November und nur solange der Vorrat reicht.Als Nachfolger des Play:1 und mittlerweile in der zweiten Generation, gehört der Sonos One zu den bekanntesten und beliebtesten WLAN-Lautsprechern der Welt. Er bietet nicht nur einen kraftvollen Klang in einem kompakten Design, er fügt sich zudem perfekt in das eigene Smart-Home ein und ist sogar via Apple AirPlay 2 steuerbar. Für die Sprachsteuerung stehen Amazon Alexa sowie der Google Assistant bereit und zwei Sonos One (Gen2) können zu ei­nem Stereopaar verbunden oder als Rear-Speaker in ein Surround-System integriert wer­den. Möchte man auf den Sprachassistenten verzichten, steht der Sonos One SL ganz ohne Mi­kro­fo­ne und Mithörer bereit.Mit der Sonos Beam Soundbar und dem Sonos Sub (Gen3) wertet der Audio-Spezialist zu­dem das Fernseherlebnis auf und ersetzt die integrierten Lautsprecher nahezu aller Smart-TVs. Ein brillanter HD-Sound mit kraftvollem Bass steht hier im Mittelpunkt. Sonos spricht von einer "", kristallklar und ohne Scheppern. Die gibt es übrigens mittlerweile dank des Sonos Move auch für unterwegs. Denn die WLAN-Vorteile des One werden in einem wetterfesten Gehäuse mit einem langläufigen Akku und einem Blue­tooth-Modul kombiniert. On- oder Offline ist hier ab sofort keine Frage mehr.