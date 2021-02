Sonos-Kopfhörer: Neue Bilder der Wireless-Over-Ears aufgetaucht

Seit mehreren Jahren sollen die Audio-Spezialisten von Sonos an einem eigenen Kopfhörer im Over-Ear-Format arbeiten. Einträge beim deut­schen Patentamt deutet darauf hin, dass die Vorstellung näher rückt. Für März hat das Unternehmen bereits eine Keynote angesetzt.

Offizielle Enthüllung im März 2021 denkbar

Sonos / bharath

Zuletzt verdichteten sich die Gerüchte rund um kabellose Sonos-Kopfhörer im September 2020, als der US-amerikanische Hersteller erste Designskizzen der möglichen Headphones beim US-Patentamt eingereicht hat. Jetzt folgt ein neues Lebenszeichen aus Deutschland. Hier wurde Sonos im Dezember bei den Behörden vorstellig, um seine Ge­schmacks­mus­ter auch für den hiesigen Markt zu sichern. Bisher blieben die Anmeldungen jedoch unentdeckt und es ist weiterhin fraglich, ob die Kopfhörer in genau dieser Form auf den Markt kommen.Schon vor zwei Jahren wurde über Sonos' kommende Over-Ears gesprochen , damals im gleichen Atemzug mit den von Apple bereits veröffentlichten AirPods Max. Damals gingen Experten davon aus, dass sich die High-End-Kopfhörer im Preisbereich um die 300 Euro ansiedeln würden. Apple hingegen veranschlagt für seine AirPods Max derzeit über 600 Euro. Ob Sonos diesem Beispiel folgen wird, bleibt abzuwarten. Auf den ersten Blick wirkt das patentierten Design vergleichsweise unspektakulär, doch Understatement gepaart mit einem guten Klang zeichnete die Produkte des Herstellers in den letzten Jahren aus.Erst in der letzten Woche gab Sonos im Zuge der Ankündigung seiner Geschäftszahlen bekannt, dass man bereits im März 2021 ein neues Produkt vorstellen wolle. Kurz zuvor tauchte ein nicht näher bekanntes "Model S27" in der Datenbank der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) auf, das Gerüchten zufolge auf einen kompakten, kabellosen WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher (z.B. Sonos Move Mini) hindeuten könnte. Ob dieser, der neue Kopfhörer oder gar beide im Mittelpunkt stehen werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.