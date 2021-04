WhatsApp: Transfer des Chat-Verlaufs zwischen Android und iOS kommt

WhatsApp ist und bleibt trotz kleiner und größerer Aufreger ein Standard für Kommunikation und entsprechend wichtig ist es auch für viele, den Chatverlauf zu sichern. Man kann ihn aber nicht mitnehmen, wenn man die Plattform wechselt. Doch das dürfte bald kommen.

Ein WhatsApp-Konto für alle Fälle

Wer von Android auf iOS und vice versa wechselt, der muss sich in vielerlei Hinsicht umstellen. Bei vielen Apps kann man aber eine Cloud-basierte Migration vornehmen und verliert dadurch keine Daten. Das betrifft aber nicht WhatsApp. Und obwohl man die Chats des im Westen beliebtesten mobilen Messengers bequem in der Cloud sichern kann, lassen sich diese Backups nicht plattformübergreifend transferieren.Laut einem Bericht von WABetaInfo (via 9to5Mac ) wird sich das wohl schon bald ändern, denn die zu Facebook gehörende App wird demnächst die Möglichkeit anbieten, den Chat-Verlauf auf verschiedenen Plattformen nutzen zu können. Das ist nicht nur für jene interessant, die von einem System auf das andere umsteigen, sondern auch für diejenigen, die WhatsApp auf mehreren Geräten nutzen möchten.Denn WhatsApp wird in Zukunft ein Feature bieten, das viele schon lange und lautstark fordern, nämlich die Nutzung eines Kontos auf mehreren Geräten. Und dank der Inter-Kompatibilität zwischen iOS und Android wird es also auch möglich sein, iPhone und ein Gerät mit dem Google-OS auf dieses Weise verwenden zu können.Es ist zwar schon bisher möglich, eine Migration von einem Betriebssystem auf das andere durchzuführen, aber das wird weder (technisch) offiziell unterstützt, noch ist es in Sachen Nutzungsbedingungen erlaubt. WABetaInfo zeigt nun aber auch einen Screenshot, der eine Migration von iOS nach Android bestätigt, es wird sicherlich auch möglich sein, mit einem Chat-Verlauf von Android nach iOS zu wechseln.Derzeit ist nicht bekannt, wann diese Funktionalität tatsächlich kommen wird, in der Regel dauert es aber nicht allzu lange, nachdem eine solche Info auf WABetaInfo aufgetaucht ist.