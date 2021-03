Intel Rocket Lake: Termin für den Verkaufsstart ist endlich bekannt

Es gibt nun endlich einen Termin für den offiziellen Verkaufsstart der neuen Rocket Lake-Prozessoren aus dem Hause Intel . Mit diesen will der Marktführer endlich wieder mit dem kleineren Konkurrenten AMD auf Tuchfühlung zu sein.

Endlich wieder an die Spitze

Es deutete sich bereits an, dass die "Rocket Lake S"-Serie im März in den Handel kommen wird. Dies besagten zu Jahresbeginn bereits die Planungen verschiedener Mainboard-Hersteller. Intel wird sich, wo zeigen neue Informationen, daran auch halten - wenn auch knapp. Das Verkaufsembargo, bis zu dem die Händler die Chips nicht an Endkunden verkaufen dürfen, fällt nach am 30. März zum Beginn der Ladenöffnungszeiten um 9 Uhr Morgens an der US-Ostküste.Die Zeit nannte Andreas Schilling, ein Kollege beim Magazin HardwareLUXX. Dieser will den Termin von einem deutschen Online-Händler erfahren haben. Demnach dürften die Online-Shops hierzulande dann am Nachmittag dieses Tages damit beginnen, erste Angebote freizuschalten. In den Elektronikläden werden die Prozessoren dann wohl am 31. März in den Regalen liegen - wenn die Geschäfts dann überhaupt Kunden empfangen dürfen. Klar ist aber, dass PC-Bastler durchaus in die Lage kommen könnten, die Osterfeiertage für die Arbeit an einem neuen Rechner zu nutzen.Bei der Vorstellung der neuen Chip-Serie hatte Intel vor allem auf den Core i9-11900K ver­wie­sen, der in der Spitzenklasse mit AMDs Ryzen 9 5900X konkurrieren soll. Hier will man den Konkurrenten endlich wieder schlagen. So wurde auch betont, wie viel effizienter und performanter mit diversen aktuellen Spielen umzugehen weiß. Unabhängige Zahlen hierzu wird es letztlich aber erst geben, wenn die CPU tatsächlich öffentlich verfügbar ist und getestet werden kann.Für Intel ist der Start der neuen CPUs auch deshalb von großer Bedeutung, weil man sich endlich von der lange genutzten Sky Lake-Microarchitektur verabschiedet. Insofern ist der Launch nach den jahrelangen Negativmeldungen und Verzögerungen bei der Umsetzung neuer Prozesstechnologien auch ein wichtiger Hoffnungsschimmer.