Super Bowl 2021: Eddie Murphy kehrt als Prinz aus Zamunda zurück

Coming to America ist hierzulande besser als Der Prinz aus Zamunda bekannt und die Komödie aus dem Jahr 1988 war einer der lustigsten Filme der 1980er, ja vielleicht sogar aller Zeiten. Satte 33 Jahre danach kehrt Prinz und Bald-König Akeem (Eddie Murphy) nach New York zurück, an seiner Seite ist natürlich wieder Semmi (Arsenio Hall). In Coming 2 America, das ab 5. März 2021 exklusiv auf Amazon Prime Video zu sehen sein wird, trifft Akeem seinen Sohn und bringt ihn mit in seine Heimat. Und wieder einmal geht es turbulent zu - in New York City und Zamunda.