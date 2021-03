Oppo Find X3 Pro, Neo & Lite: Alle Infos und Bilder der Smartphones

Am 11. März stellt der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo mit der Find X3-Familie seine neuen Android-Flaggschiffe für das Jahr 2021 vor. WinFuture liegen schon jetzt vorab die technischen Daten und Bilder der neuen Find X3 Pro-, Neo- und Lite-Geräte vor.

Oppo Find X3 Pro - Das Spitzenmodell

Oppo Find X3 Neo & Lite - Die Mittelklasse-Ableger

Technische Daten zu den Oppo Find X3-Smartphones Modell Find X3 Pro Find X3 Neo Find X3 Lite Display 6,7 Zoll, 120 Hz, 3216 x 1440 Pixel, 526 ppi, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+ Zertifizierung 6,5 Zoll, 90 Hz, 2400 x 1080 Pixel, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+ Zertifizierung 6,44 Zoll, 90 Hz, 409 ppi, 2400 x 1080 Pixel, AMOLED, Corning Gorilla Glass 3+, HDR10+ Zertifizierung Betriebssystem ColorOS 11.2 (basierend auf Android 11) Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 865 Qualcom Snapdragon 765G Speicher 12/256 GB 8/128 GB Hauptkamera Quad-Cam, 50 MP Weitwinkelkamera (f/1.8, OIS, 50 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.2, Makroaufnahme), 13 MP Periskop-Telekamera (f/2.4), 5 MP Mikrolinse (f/3.0) Quad-Cam, 50 MP Hauptkamera (f/1.7)) + 16 MP Ultraweitwinkelkamera f/2.2, EIS) + 13 MP Teleobjektiv (f/2.4, 5x optische Vergrösserung), 2 MP Makrokamera (f/2.4) Quad Cam, 64 MP Hauptkamera (f/1.79, EIS) + 8 MP Ultraweitwinkelkamera (f/2.25, EIS) + 2 MP Makrokamera (f/2.4) + 2 MP Tiefensensor (f/2.4) Frontkamera 32 MP (f/2.4) Sensoren Fingerabdrucksensor (unter Display), Geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Schwerkraftsensor, Schrittzähler, Gyroskop Fingerabdrucksensor (unter Display), Geomagnetischer Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungsmesser, Schwerkraftsensor, Gyroskop SIM Dual-SIM + eSIM Dual-SIM Besonderheiten IP 68, USB OTG, Gesichtserkennung IP x4, USB OTG, Gesichtserkennung IP 52, USB OTG, Gesichtserkennung Satelliten GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo Verbindungen 5G, USB Typ C, WLAN AX, NFC, Bluetooth 5.2 5G, USB Typ C, WLAN AC, NFC, Bluetooth 5.1 5G, USB Typ C, WLAN AC, NFC, Bluetooth 5.1, Klinke Akku 4500 mAh Li-Po, 65 Watt Schnellladen, kabelloses Laden 4500 mAh Li-Po, 65 Watt Schnellladen 4300 mAh, 65 Watt Schnellladen Farben Blau, Silber Schwarz, Silber Blau, Schwarz, Silber Maße 163,4 x 74 x 8,3 mm 159,3 x 74 x 7,99 mm 159,3 x 74 x 7,9 mm Gewicht 193 Gramm 184 Gramm 180 Gramm

Im Vorfeld des kommenden Oppo Livestream-Events (11.03. ab 11:30 Uhr) konnten wir von zuverlässigen Quellen exklusiv die ausführlichen Spe­zi­fi­ka­tio­nen und umfangreiches Bild­ma­te­ri­al zu den drei neuen Smartphones der Oppo Find X3-Serie in Er­fah­rung bringen. Explizit handelt es sich um das Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo und Find X3 Lite. Die drei Modelle unterscheiden sich dabei nicht nur im Design, sondern auch hinsichtlich der Display-Dia­go­na­le und der technischen Ausstattung. Offizielle Preise liegen uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.Als Flaggschiff wird Oppo sein Find X3 Pro ins Rennen schicken. Das 6,7 Zoll große Smart­phone setzt auf einen Qualcomm Snapdragon 888 Octa-Core-Chip, 12 GB Ar­beits­spei­cher und einen internen Flash-Speicher mit einer Kapazität von 256 GB. Das verbaute AMOLED-Display wird eine QHD+-Auflösung von 3216 x 1440 Pixel (526 ppi) bieten, von Corning Gorilla Glass 5 geschützt sein und eine HDR10+-Zertifizierung erhalten. Zudem verfügt der Touchscreen über eine zeitgemäße Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und einen Unter-Display-Fingerabdrucksensor.Hauptaugenmerk legt Oppo unter anderem auch auf die Quad-Kamera des Find X3 Pro. Für den Weitwinkel- (OIS, PDAF, f/1.8) und Ultraweitwinkel (4 cm Makroaufnahmen, f/2.2) stehen jeweils 50 Megapixel bereit. Außerdem setzt das Flaggschiff auf eine 13-Megapixel-Periskop-Telekamera (f/2.4) und eine 5-Megapixel-Mikrolinse (FOV 77°, f/3.0). Laut Da­ten­blatt werden vom Kamerasystem somit ein 5x Hybrid-Zoom sowie ein 20x Digital-Zoom ermöglicht. Als Sensor kommt für die Hauptkamera der Sony IMX766 (1/1.56") zum Einsatz.Die Frontkamera verfügt hingegen über 32 Megapixel (f/2.4). Als Kamerafunktionen werden unter anderem 4K-Videos mit bis zu 60 FPS, ein Ultra-Nachtmodus, Live-HDR, Bokeh-Modus und Super-RAW aufgeführt. Weitere technische Daten, zum Beispiel die Akkukapazität , 5G-, WLAN- und Bluetooth-Verbindungen sowie die genaue Abmessung und das Gewicht, haben wir im unten aufgeführten Datenblatt zusammengefasst.Neben dem Pro-Modell wird Oppo das Find X3 Neo (6,5 Zoll) und Find X3 Lite (6,44 Zoll) in der (oberen) Mittelklasse ansiedeln. Im Vergleich zum großen Bruder müssen die beiden AMOLED-Smartphones mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixel und einer Bild­wie­der­hol­ra­te von 90 Hz Vorlieb nehmen. Außerdem setzt der Hersteller hier nur auf den Qualcomm Snapdragon 865 (Neo) und Snapdragon 765G (Lite) mit jeweils 12 GB respektive 8 GB Arbeitsspeicher und einem 256 GB bzw. 128 GB Flash-Speicher. Ein Fingerabdruckscanner innerhalb des Displays kommt aber auch hier zum Einsatz.Die Kameras (Sony IMX766-Sensor) unterscheiden sich in den Oppo Find X3 Neo- und Lite-Modellen vor allem mit der Abwesenheit der Periskop-Linse des Find X3 Pro. Stattdessen zeigen sich jeweils vier Sensoren mit bis zu 64 Megapixeln, die neben der Weitwinkel-Hauptkamera ebenfalls Optionen für Ultraweitwinkel-, Tele- und Makroaufnahmen bieten.Die Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln teilen sich die günstigen Ableger mit dem Flaggschiff. Gleiches gilt für das Google Android 11-Betriebssystem und das durch Oppo angepasste ColorOS 11.2. Ebenso ähneln sich die Akkukapazitäten mit 4500 mAh (Pro, Neo) und 4300 mAh (Lite) samt 65-Watt-Schnelllademöglichkeit.