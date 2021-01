Disney+ verrät, welche Inhalte der neue "Star"-Bereich bei uns bietet

Mitte Dezember 2020 hat Disney eine regelrechte Machdemonstration durchgeführt, denn bei seinem Investor Day hat der Medienkonzern eine beeindruckende Anzahl an neuen Inhalten für Disney+ vorgestellt. Mehr als das: Es wurde angekündigt, dass der Streaming-Dienst überdies eine neue "Erwachsenenecke" namens Star bekommt.Star ist kein eigenständiger Sender wie es ihn etwa in Lateinamerika oder auch Indien von Disney gibt, der Konzern hat aber Ende 2020 bekannt gegeben, dass Star international zum Unterbereich von Disney+ wird. Das bedeutet, dass Star eine eigene Kachel in der Hauptnavigation des Streaming-Dienstes erhalten und diese (wahlweise) auch Passwort-geschützt sein wird.Letzteres ist erforderlich, weil Star sich explizit an Erwachsene richtet. Mit Erwachsenen-Unterhaltung sind jene Inhalte gemeint, die Disney auf Sendern und Portalen wie FX und Hulu bietet, dazu kommen noch Filme und Serien, die man mit der Übernahme von 21st Century Fox in seinen Katalog bekommen hat, die aber zu "hart" für das familienfreundliche Angebot von Disney+ sind.Bisher war aber nicht klar, welche Inhalte es in die deutsche Ausgabe von Star schaffen. Das liegt daran, dass die Lizenzen weltweit kreuz und quer verstreut sind und Disney nicht alles hierzulande zeigen kann, was man im Grunde besitzt. Nun hat Disney aber einen ersten Trailer zum Deutschland-Start veröffentlicht und bestätigt darin auch den 23. Februar als Termin, an dem es losgeht.Im Video kann man auch eine erste Auswahl an Star-Inhalten sehen, Informationen gibt es auch auf einer Webseite zum neuen Bereich von Disney+. Allerdings ist hier durchaus noch Luft nach oben, denn allzu viele Produktionen von Hulu oder FX sind derzeit nicht zu entdecken.Vielmehr handelt es sich um älteres Serien-Material wie Lost, Desperate Housewives, Prison Break, 24, Family Guy, How I Met Your Mother, dazu kommen Filme wie Stirb Langsam 4.0. Ob das tatsächlich alles ist, wird sich also erst zeigen müssen.