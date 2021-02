Labor-Update für FritzBox 4040 behebt Problem mit Geräteanzeige

Der Berliner Netzwerk-Spezialist AVM hat eine neue Runde in den Labor-Updates für FritzOS 7.24 für die FritzBox 4040 gestartet. Damit ist nun auch der günstige Router auf dem aktuellsten Stand mit Neuerungen und Fehlerbehebungen.

Neue Beta zum Testen

Änderungen FritzOS 07.24-86318 Mesh: Behoben - Fehlerhafte Formatierung in der mobilen Ansicht der Seite "Mesh-Einstellungen" auf einer FritzBox im Modus "Mesh Repeater"

WLAN: Behoben - Vereinzelt waren angemeldete WLAN-Geräte nicht in der Liste der angemeldeten WLAN-Geräte aufgeführt

Besitzer einer FritzBox 4040 bekommen ab sofort über das experimentelle Labor-Update die Version 07.24-86318 und damit eine Reihe an wichtigen Änderungen ausgeliefert. Wer mit seiner FritzBox bereits im Betatest teilnimmt, erhält die neue Version einfach über die Online-Update-Funktion. Zu den Verbesserungen dieses Labor-Updates gehört ein Bugfix für die Anzeige der angemeldeten Geräte im Netzwerk. Es konnte zuvor sein, dass nicht alle Geräte in der Übersicht auftauchten. Die FritzBox 4040 ist nun auf dem gleichen Stand wie die FritzBoxen 7490, 7590 und 5530 Fiber.Neuerungen sind zu den bereits vorgestellten neuen Features von FritzOS 7.24 in diesem Update nicht dazu­gekommen. AVM behebt stattdessen eine Reihe von Problemen, wie eine fehlerhafte Formatierung in der mobilen Ansicht der Seite der Mesh-Einstellungen.Zudem gibt es Verbesserungen und Optimierungen unter der Haube. Informationen zu dem Labor-Programm und Tipps für die Beta-Versionen findet man direkt bei AVM. Die neue Vorab-Version für FritzOS wird ab soforrt auf der Seite von AVM zum Download angeboten. Die Liste der Änderungen ist recht kurz, die meisten Änderungen gab es in der vorangegangenen Version. AVM bittet die freiwilligen Tester das Update aus Herz und Nieren zu prüfen und Feedback zu senden. Man nähert sich schon der möglichen Freigabe für alle Nutzer.