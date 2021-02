Google Stadia: Über 100 Spiele sollen 2021 veröffentlicht werden

Google kündigt an, im fortlaufenden Jahr noch mehr als 100 Spiele auf dem hauseigenen Cloud-Gaming-Dienst Stadia zu veröffentlichen. Zu den Highlights der vorgestellten Titel zählen FIFA 21 und Far Cry 6, welches sich aktuell noch in der Entwicklung befindet.

Auch Far Cry 6 kommt auf Stadia

Übersicht aller wichtigen Infos und Spiele

Wie Google bekannt gibt, sollen über das aktuelle Jahr hinweg mehr als 100 neue Spiele zum Angebot des Cloud-Gaming-Dienstes Stadia stoßen. Den Anfang am 23. Februar ma­chen dabei "Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition" und "Shantae: Risky's Revenge - Di­rec­tor's Cut", die 2016 und 2014 für den PC erschienen waren. Im März wartet mit FIFA 21 das erste Highlight.Bereits im vergangenen April hatte Google die Veröffentlichung eines FIFA-Spiels an­ge­kün­digt. Das damals bereits erhältliche FIFA 20 war allerdings nie bei Stadia verfügbar. Am 17. März findet mit FIFA 21 nun also der aktuelle Teil EAs erfolgreicher Sport-Reihe seinen Weg zu Googles Spiele-Streaming-Service.Wie der Internetriese im aktuellen Stadia-Blog-Eintrag noch einmal betont, ist mit Far Cry 6 auch auf Stadia ein echter Blockbuster im An­marsch. Entwickler Ubisoft gehörte bislang zu den wenigen Unternehmen, die ihre Kreationen verlässlich und pünktlich auf Googles Cloud-Ga­ming-Dienst veröffentlichten. Der neueste Teil der Far Cry-Reihe befindet sich aktuell noch in Entwicklung. Ein Release-Termin ist im Moment nicht bekannt. Zweifelsohne ist Far Cry 6 auch für Google von großer Wichtigkeit, da man neue Kunden aktuell nicht mit einer Fülle an AAA-Ti­teln locken kann.Außerdem gab Google Anfang Februar das Ende des eigenen Entwicklerstudios bekannt. Be­mer­kens­wert dabei war vor allem, dass bis zur Schließung kein einziges Spiel angekündigt wur­de. Das Unternehmen begründete den umstrittenen Schritt mit den Kosten für die Ent­wick­lung von Blockbuster-Videospielen. In Zukunft wolle man sich auf die Kooperation mit Partnern beschränken.