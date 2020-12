Tribes of Europa - Erster Trailer zur deutschen Sci-Fi-Serie von Netflix

Das Programm von Netflix wird schon bald um eine weitere in Deutschland produzierte Serie erweitert: Hinter "Tribes of Europa" steht das Produktionsstudio Wiedemann & Berg Television, von dem auch das von Fans gefeierte "Dark" stammt. Ein erster Teaser-Trailer umreißt, um was es in der neuen Serie geht.Tribes of Europa zeichnet das Bild einer finsteren Zukunft für unseren Kontinent, denn nach einer schweren Katastrophe hat dieser sich in viele kleine Mini-Staaten aufgeteilt. Diese so­ge­nannten Tribes kämpfen nun um die Vorherrschaft. Die Geschichte folgt den drei Ge­schwis­tern Kiano (gespielt von Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) und Elja (David Ali Rashed), die nach einem Weg suchen, die Zukunft Europas wieder in andere Bahnen zu lenken.Tribes of Europa wurde vor allem in Berlin und in München gedreht. Die insgesamt sechs Folgen der Serie sind ab dem 19. Februar 2021 exklusiv bei Netflix zu sehen.