Borderlands: Jack Black erweitert die Star-Besetzung des Kinofilms

Neben der Serie zu The Last of Us sorgt auch die Filmadaption der Bor­der­lands-Reihe für Aufsehen. Bereits bekannt war, dass Cate Blan­chett, Kevin Hart und Jamie Lee Curtis zu sehen sein werden. Nun steht fest, wer dem beliebten Roboter Claptrap seine Stimme leiht: Jack Black.

Cast sorgt schon jetzt für Aufsehen

Nachdem zuletzt die Serie zu The Last of Us mit der Besetzung ihrer Hauptdarsteller für Schlag­zei­len sorgte, nimmt auch die Filmadaption der Borderlands-Reihe immer mehr For­men an. Nun steht fest, dass sich mit Schauspieler Jack Black erneut ein wohlbekanntes Ge­sicht zum bereits jetzt Star-besetzten Cast gesellt.Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter schlüpft Black, bekannt aus Filmen wie Ju­man­ji oder Tenacious D, in die Rolle des, Dank seines Sarkasmus stets unterhaltsamen Ro­bo­ters Claptrap. Der Schauspieler ist dadurch zwar nicht selbst auf der Leinwand zu sehen, soll jedoch trotzdem die absolute Wunschbesetzung von Regisseur Eli Roth (Hostel) sein: "Clap­trap ist der lustigste Charakter des Spiels und Jack ist perfekt, um ihn auf die große Lein­wand zu bringen", so Roth.Als neuestes Mitglied der Besetzung reiht sich Jack Black in eine schon jetzt illustre Riege von Hollywood-Stars ein. Bereits bekannt ist das Mit­wir­ken von Cate Blanchett (Der Herr der Rin­ge) in ihrer Rolle als Lilith, Comedian Kevin Hart als Roland und Jamie Lee Curtis (Knives Out) als Dr. Patricia Tannis. Das Projekt sorgt da­bei für eine Reihe von Wiedersehen: Zum ei­nen standen Black und Blanchett im Film Das Haus der geheimnisvollen Uhren gemeinsam für Eli Roth vor der Kamera. Zum anderen ar­bei­te­ten Black und Hart bereits während der beiden Jumanji-Teile zusammen.Borderlands schickt sich bei all dem an, immer mehr zu einem "Who's who" der Film-In­dus­trie zu werden, was natürlich für viele Spekulationen bezüglich der weiteren Besetzung sorgt. Erwähnt werden muss außerdem, dass das Skript - genau wie bei The Last of Us - aus der Feder des viel gelobten Chernobyl-Schöpfers Craig Mazin stammt.