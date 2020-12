Steam veröffentlicht Topliste: Die besten Spiele des Jahres 2020

Die Gaming-Plattform Steam lässt das Jahr 2020 Revue passieren und zeigt in einer neuen Topliste nicht nur die umsatzstärksten Spiele des Jahres, sondern auch die meistgespielten. Ebenso mit dabei: VR-Titel, die beliebtesten Neuheiten und die Early-Access-Favoriten der Nutzer.

Die Topseller des Jahres 2020 auf Steam

Playerunknown's Battlegrounds (PUBG)

Fall Guys: Ultimate Knockout

Dota 2

Doom Eternal

Monster Hunter World

Among Us

Red Dead Redemption 2

Cyberpunk 2077

Counter-Strike: Global Offensive

Rainbow Six Siege

Destiny 2

Grand Theft Auto V (GTA 5)

Die meistgespielten Spiele des Jahres 2020 auf Steam

Among Us

Playerunknown's Battlegrounds (PUBG)

Monster Hunter World

Life is Strange 2

Terraria

Destiny 2

Dota 2

Grand Theft Auto V (GTA 5)

Mount & Blade II: Bannerlord

Cyberpunk 2077

Counter-Strike: Global Offensive

Die Top-Neuheiten des Jahres 2020 auf Steam

Baldur's Gate 3

Mafia Definitive Edition

Death Stranding

Doom Eternal

Crusader Kings 3

Wolcen Bloodtrail

Borderlands 3

Grounded

Mount & Blade II: Bannerlord

Fall Guys: Ultimate Knockout

TemTem

The Outer Worlds

Im neuen "Best of 2020"-Ranking von Steam geht es nicht um Bewertungen oder die Qualität von Spielen, sondern vor allem um zwei essentielle Faktoren: Gesamtumsatz und Spieleranzahl. Unter den so genannten Platin-Topsellern des Jahres zeigen sich altbekannte Titel, die auch 2020 ordentlich Geld in die Kassen der Entwickler spülen konnten. Darunter: PUBG, Dota 2, GTA 5 , Rainbow Six Siege und CS:GO. Mit Fall Guys, Among Us, Doom Eternal und Cyberpunk 2077 platzieren sich hier allerdings auch einige neuere Spiele. Games wie Sea of Thieves und Baldur's Gate 3 haben es immerhin in die Gold-Kategorie geschafft.Im Bereich "Meistgespielt" zeigt Steam Titel mit der höchsten gleichzeitigen Anzahl an Spie­lern. Mit über 200.000 gleichzeitigen Nutzern dominierten in diesem Jahr vor allem Among Us und PUBG nebst Monster Hunter World, Terraria, Destiny 2 und Life is Strange 2. Über 100.000 gleichzeitige Spieler tummelten sich in Human Fall Flat, Warframe, Rust, Rocket League und Path of Exile. Zu den beliebtesten Early-Access-Titeln gehörten zudem DJMax Respect V, Hades, Wolcen, Golf with your Friends und Factorio.Die Nische der besten VR-Spiele besetzen abschließend Titel wie The Walking Dead: Saints & Sinners, Skyrim VR, Half-Life Alyx, Pavlov, Beat Saber und Superhot VR. Zu den Top-Neu­hei­ten des Jahres 2020 gehören außerdem Borderlands 3, Grounded, The Outer Worlds, Flight Simulator FIFA 21 und die PC-Portierung von Horizon Zero Dawn. Interessant dürften auch die kommenden Steam Awards werden, für die bis zum 3. Januar um 19 Uhr deutscher Zeit abgestimmt werden kann. Hier entscheiden die Spieler selbst über ihre Spiele des Jahres 2020.