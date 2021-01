Sony Alpha 1: Neue Flaggschiff-Kamera mit 50-MP-Sensor vorgestellt

Der Elektronik-Hersteller Sony hat eine neue Kamera auf den Markt ge­bracht. Das Gerät hört auf den Namen Alpha 1, bietet High-End-Spe­zi­fi­ka­tio­nen und richtet sich an Profi-Fotografen. Neben einem 50-MP-Sensor verfügt das vorgestellte Modell über einen Bionz-XR-Bildprozessor.

Kamera kostet 7300 Euro, Gerät ab März erhältlich

Sony

Die Sony Alpha 1 stellt eine spiegellose Vollformatkamera und nun das Top-Modell der Alpha-Reihe des Herstellers dar. Der 50-Megapixel-Sensor besitzt eine integrierte Bildstabilisierung über fünf Achsen. Mit dem Bionz-XR-Prozessor soll die achtfache Geschwindigkeit des Bionz-X-Chips erreicht werden können. Damit hat die Alpha 1 auch bei vollem Autofokus und Be­lich­tungs­tra­ck­ing die Möglichkeit, Serienbilder mit 30 FPS aufzunehmen. Außerdem kann die Kamera 8K-Videos mit 30 FPS aufzeichnen. 4K-Videos werden mit 120 FPS eingefangen.Damit die Kamera im laufenden Betrieb nicht zu schnell überhitzt, hat Sony eine neue Wär­me­ab­lei­tungs-Struktur in die Alpha 1 eingebaut. Damit gibt es die Option, Videos mit hoher Auflösung etwa 30 Minuten lang aufzuzeichnen.Beim OLED-Sucher kann Sony einen neuen Rekord aufstellen. Der Sucher besitzt eine Auflösung von 9,44 Millionen Punkten und eine 0,9-fache Vergrößerung. Das Bild wird 240 Mal pro Sekunde aktualisiert. Die Sony Alpha 1 kann über ein Netzwerkkabel, via WLAN-ac oder per USB-C mit anderen Geräten ver­bun­den werden. Weitere Details hat Sony auf der offiziellen Produktseite aufgeführt.Da es sich bei der Sony Alpha 1 um ein hochwertiges High-End-Modell handelt, schlägt die Kamera mit 7300 Euro zu Buche. Die Objektive müssen separat erworben werden. Das Gerät soll ab März 2020 erhältlich sein und mit der Canon EOS R5 konkurrieren können. Hierbei handelt es sich ebenfalls um eine spiegellose Vollformatkamera, die 8K-Videos aufzeichnen kann. Das Canon-Modell wurde allerdings wegen der starken Wärmeentwicklung kritisiert.