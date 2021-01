Asus ROG Phone 4: Foto zum nächsten Gaming-Modell aufgetaucht

Mit dem ROG Phone 4 möchte der Elektronik-Hersteller Asus demnächst ein neues Gaming-Smartphone auf den Markt bringen. Nun ist ein erstes Foto zu dem kommenden Modell aufgetaucht. Da die Vier in China als Un­glücks­zahl gilt, könnte das Gerät als ROG Phone 5 erscheinen.

Offizielles Teaser-Bild veröffentlicht

Smartphone könnte 'Asus ROG Phone 5' genannt werden

Weibo/Whylab

Das Bild wurde auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo gepostet. Dem Foto zufolge ist das Asus ROG Phone 4 mit einem vertikal angeordneten Triple-Kamera-Modul ausgestattet. Der Hauptsensor soll über eine 64-Megapixel-Auflösung verfügen. Auf der Rückseite kommt außerdem ein "Republic of Gamers"-Schriftzug zum Vorschein. Obwohl das Design dem Look des ROG Phone 3 ähnlich sieht, sind einige Unterschiede zu erkennen.Nur wenige Tage vor dem Leak des Fotos hat Asus das ROG Phone 4 offiziell angeteasert. Ab­ge­seh­en von der Bestätigung, dass das Gerät in nächster Zeit erscheint, gingen aus dem Bild al­ler­dings keine weiteren Details hervor. Mo­men­tan ist noch unklar, wann das Gaming-Smart­pho­ne auf den Markt gebracht wird. Da­rü­ber hinaus ist noch nicht bekannt, mit welchem Preis das Modell zu Buche schlagen wird. Da es sich um ein High-End-Gerät handelt, dürfte der Preis jedoch nicht gerade günstig ausfallen.Derzeit ist noch offen, unter welchem Namen das Gaming-Smartphone am Ende vorgestellt wird. Es wäre denkbar, dass Asus eine Generation überspringt und das Gerät als ROG Phone 5 bezeichnet. Im chinesischen Raum wird die Zahl Vier oftmals ausgelassen. Auch OnePlus hatte damals kein OnePlus 4, sondern direkt das OnePlus 5 auf den Markt gebracht.