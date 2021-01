DarkMarket offline: Schlag gegen weltweit größten Darknet-Markt

Bei einer großangelegten internationalen Aktion haben Strafverfolger den mutmaßlichen Betreiber von DarkMarket, dem wohl aktuell größten Marktplatz im Darknet, in Deutschland festgenommen. Auch alle genutzten Server konnten beschlagnahmt werden, die Seite ist offline.

Chef vom DarkMarket wird an der deutschen Grenze verhaftet

Auch Server vom Netz

Es ist ein internationaler Fahndungserfolg den die Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg (ZKI) und die Landeszentralstelle Cybercrime (LZC) der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz vermelden können : Am Wochenende wurde 34-jähriger australischer Staatsbürger an der deutsch-dänischen Grenze verhaftet. Der Vorwurf: Er soll der Betreiber von DarkMarket sein, aktuell nach Expertenmeinung wohl der größte Marktplatz im Darknet. "Auf dem Marktplatz wurde vor allem mit Drogen aller Art gehandelt", so die Ermittler. Aber auch Falschgeld, gestohlene und gefälschte Kreditkartendaten, anonyme Sim-Karten und Schadsoftware wurde auf der Plattform zum Kauf angeboten.Wie monatelange intensive Ermittlungen zeig­en, waren auf DarkMarket zu Spitzenzeiten fast 500.000 Nutzern und mehr als 2.400 Verkäuf­ern aktiv. Nach jetzigem Erkenntnisstand können rund 320.000 Geschäfte und die Bewegung von 4.650 Bitcoin sowie 12.800 Monero mit der Plattform in Verbindung ge­bracht werden - das entspricht nach aktuellem Kurs einem Umsatzvolumen von rund 140 Millionen Euro. Neben Deutschen Strafverfolg­ern hatten auch Behörden aus den USA, Australien, UK, Dänemark, der Schweiz, der Ukraine und Moldawien zu dem Fahndungs­erfolg beigetragen.Neben der Verhaftung des mutmaßlichen Machers des DarkMarkets konnte die Polizei auch die gesamte Netz-Infrastruktur der Plattform zerschlagen. Demnach wurden mehr als 20 Server in Moldawien und der Ukraine beschlagnahmt. "Aus den dort gespeicherten Daten erwarten die Ermittler wiederum neue Ermittlungsansätze gegen die Moderatoren, Verkäufer und Käufer des Marktplatzes", so die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.