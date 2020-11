Das Apple iPad 8 lässt im Test die Android-Konkurrenz hinter sich

Schnelles Tablet

Keine Design-Innovation

Mit dem iPad 8 hat Apple kürzlich sein derzeit günstiges iPad veröffentlicht. Bei einem Einstiegspreis von rund 370 Euro bietet es dank des Apple A12 Bionic-Chips dennoch genügend Leistung und muss sich daher hinter den meisten Android-Tablets nicht verstecken, wenn es um die reine Performance geht.Dem mittlerweile rund zwei Jahre altem A12-Chip des iPad 8 stehen insgesamt 3 GB RAM zur Seite. Nutzer können zudem zwischen 32 bis 128 GB internem Speicher wählen. Wie unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test erläutert, sollte diese Entscheidung mit Bedacht getroffen werden, da der Speicher später nicht mehr über eine Micro-SD-Karte erweitert werden kann.Unabhängig davon hinterlässt das iPad 8 in Benchmarks einen ausgezeichneten Eindruck und lässt sogar das deutlich teurere Samsung Galaxy Tab S7 hinter sich. Im Rendering-Test eines Videos schlägt es sogar das Microsoft Surface Pro 7. Wenig überraschend: Es laufen so ziemlich alle Anwendungen flüssig, was auch für die meisten Spiele gilt.Das Display ist 10,2 Zoll groß und löst mit 2160 x 1620 Pixeln auf. Es ist sehr hell und bie­tet gute Blickwinkel und kräftige Farben. Für knapp 100 Euro kann optional ein Apple Pencil dazugekauft werden. Wer auf dem Tablet zeichnen möchte, könnte sich aber eventuell daran stören, dass das Display nicht laminiert ist.Beim Design hat sich im Vergleich zum Vorgänger nichts geändert. Damit sind auch beim iPad 8 weiterhin recht große Displayränder zu finden. Die beiden Lautsprecher haben einen guten Klang, allerdings gibt es aufgrund der Platzierung auf derselben Seite keine echte Stereo-Trennung. Die Frontkamera löst mit 1,2 Megapixeln auf und enttäuscht im Test ein wenig, da sie kein Full HD bietet und etwas ungünstig an der Seite und nicht mittig un­ter­ge­bracht ist. Aufnahmen mit der 8 Megapixel-Hauptkamera sind hingegen in Ordnung.